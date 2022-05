Le Festival international du Domaine Forget vous invite à fêter

Présenté du 25 juin au 20 août, la 44e édition du Festival international du Domaine Forget multipliera les occasions de célébrer.



Pour son dernier tour de piste, le directeur artistique Paul Fortin a réinvité les artistes qui l’ont fait le plus vibré durant les 11 années de son mandat au Domaine Forget. Place aux retrouvailles avec le public!



Une soixantaine d’événements seront présentés dans la salle de concert. Parmi les moments forts du festival à venir, le Domaine Forget rendra hommage à Joseph Rouleau, illustre chanteur qui était aussi étroitement lié à l’institution (25 juin).

Le directeur de l’orchestre Métropolitain, Yannick Néset-Séguin sera au Domaine Forget le 23 juillet. Photo courtoisie



Le public charlevoisien aura le plaisir d’entendre l’Orchestre Métropolitain sous la direction de Yannick Nézet-Séguin avec, comme soliste invité, le prodigieux altiste Antoine Tamestit le 23 juillet.



Le grand weekend Arts sans frontières, présenté du 5 au 7 août, en mettra plein la vue avec la présentation d’un concert pop-symphonique réunissant l’Orchestre symphonique de Québec, Marc Hervieux, Florence K et Laurence Jalbert.



Un grand spectacle gratuit extérieur avec Ariane Moffatt, du jazz, de la danse et de la musique du monde est également au programme. Pour le concert de clôture du 20 août, le Domaine Forget accueillera les Violons du Roy, dirigés par Jonathan Cohen en compagnie d’une myriade d’artistes de calibre international.



À cela s’ajoutent des soirées jazz, deux spectacles de danse et, bien sûr, les activités gratuites de l’Académie de musique et de danse dont le Domaine sur la route.

Nouvel ambassadeur

Photo courtoisie

Le ténor et animateur québécois Marc Hervieux agira comme nouveau porte-parole et ambassadeur du Domaine Forget.

Il succède ainsi à Marie-Nicole Lemieux qui a complété 10 ans à ce titre. Il participera au concert d’ouverture en hommage à son ami Joseph Rouleau et au concert pop-symphonique du 6 août.



« Ce sera un honneur pour moi de faire découvrir à encore plus de Québécois cette prestigieuse institution, qui rayonne déjà si fort à l’international depuis maintenant 44 ans. J’ai eu le grand bonheur de chanter à plusieurs reprises dans ce joyau qu’est la salle de concert et, cet été encore, je retrouverai le public du Domaine Forget deux fois plutôt qu’une », a souligné Marx Hervieux dans un communiqué.