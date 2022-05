Lefebvre Industri-Al se distingue aux Mercuriades

Éric et Joanne Lefebvre ainsi que leurs parents, Thérèse et Marc, savourent le Mercure de la catégorie Manufacturiers innovants remporté par Lefebvre Industri-Al à la 42e édition du concours Les Mercuriades. Photo courtoisie

Lefebvre Industri-Al n’est pas repartie les mains vides de la soirée de gala des Mercuriades 2022. L’entreprise familiale de Baie-Comeau a remporté le Mercure Manufacturier innovant, lundi soir, lors de la conclusion de la 42e édition du concours de la Fédération des chambres de commerce du Québec, qui rassemblait près de 1 000 personnes au Palais des congrès de Montréal.

Quelle belle façon pour les fondateurs de la PME, Thérèse et Marc Lefebvre, d’effectuer leur dernier tour de piste à l’approche de leur retraite du monde des affaires, prévue cette année.

« Vous constituez un modèle inspirant d’innovation, d’ambition, d’entrepreneuriat et de performance pour le milieu des affaires sur l’ensemble du territoire québécois, pour Baie-Comeau et la région Côte-Nord », a souligné Myreille Lalancette, directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan, dans un communiqué émis mardi.

Le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, n’a pas manqué d’exprimer rapidement sa fierté de voir l’entreprise se distinguer sur la scène provinciale. Dans une publication sur sa page Facebook en fin de soirée lundi, il a écrit : « Quelle belle famille! Je veux vous témoigner mon sentiment de fierté envers votre entreprise de Baie-Comeau qui mérite grandement un aussi beau rayonnement sur la scène nationale! Je suis très fier de vous! Longue vie à votre entreprise et misons sur notre vision de faire de Baie-Comeau une ville innovante en métallurgie verte et en énergie alternative. »

Lefebvre Industri-Al n’est pas la seule entreprise de la Côte-Nord à avoir brillé de tous ses feux au Mercuriades. À Sept-Îles, Aluminerie Alouette fait aussi partie des 34 lauréats célébrés pour l’excellence de leurs initiatives dans les 16 catégories du concours, sous les volets Grande entreprise et PME.

Des employés et des actionnaires d’Aluminerie Alouette tiennent avec fierté le trophée Accroissement de la productivité. Photo courtoisie

Aluminerie Alouette a remporté le Mercure de la catégorie Accroissement de la productivité. Dans un communiqué, l’entreprise affirme que ce prix est une reconnaissance de ses efforts constants en amélioration continue grâce à l’engagement de ses employés et partenaires.

« C’est un immense privilège pour nous d’être reconnu parmi les leaders industriels du Québec qui repoussent les limites de l’innovation. Je salue d’ailleurs l’excellence de toutes les entreprises finalistes de cette édition », a i Claude Gosselin, président et chef de la direction d’Aluminerie Alouette.