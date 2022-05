Triathlon de Port-Cartier : l’heure est aux inscriptions

Les inscriptions sont ouvertes en vue du retour du Triathlon de Port-Cartier qui se tiendra le 18 juin prochain.

Jeunes et adultes y trouveront leur compte avec l’éventail des catégories offertes, que ce soit pour les épreuves de triathlon (natation, vélo, course à pied) en individuel ou en équipe, mais aussi pour le duathlon (course/vélo/course) et le défi entreprises.

Les détails pour les différentes catégories, les distances, le coût d’inscription et la façon de procéder se retrouvent au www.triathlondeportcartier.com/.

La 28e édition du Triathlon de Port-Cartier du 18 juin prochain fera aussi office de sélection régionale pour la catégorie 14-17 ans en vue des Jeux du Québec, le rendez-vous provincial multisport qui se tiendra cet été, à Laval, du 22 au 30 juillet (triathlon – bloc 2 : 26 au 30 juillet).

Notez qu’aucune inscription ne sera acceptée la journée de l’événement et que vous devez procéder d’ici le 13 juin.