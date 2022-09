Le Club Patin d’Argent a son entraîneuse certifiée

Le Club de patinage artistique (CPA) Patin d’Argent de Forestville peut désormais compter sur une entraîneuse certifiée pour offrir des cours à ses élèves. Élizabeth Savard a complété sa formation et est prête à transmettre ses connaissances pour la saison 2022-2023.



La jeune femme de 18 ans, originaire de Forestville, évolue dans le monde du patinage depuis son plus jeune âge. Dès 5 ans, elle a commencé à exercer ce sport, qui est vite devenu sa passion.

« J’ai continué mon parcours jusqu’à tout récemment. Je participe encore à des camps dans la catégorie Star 7 ou Star 8 », raconte-t-elle.

Ayant été une élève du CPA Patin d’Argent pendant plusieurs années, Mme Savard ne pouvait pas rester les bras croisés quand l’organisme a failli fermer ses portes, faute d’entraîneur.

« On l’a approchée pour vérifier son intérêt à reprendre le poste d’entraîneuse et ça s’est fait naturellement », témoigne la présidente du CPA, Karine Moreau.

« J’étais triste de savoir que le club risquait de fermer. J’avais déjà entraîné pour le Patinage plus (plus jeunes) et j’avais aimé mon expérience. Je trouvais que c’était une bonne façon de transmettre mes connaissances en plus de participer à la survie de l’organisme », ajoute l’entraîneuse.

Grâce à une dérogation de Patinage Canada, Élizabeth a pu entraîner et accompagner aux compétitions les patineurs forestvillois en 2020 et 2021, en attendant qu’elle complète sa certification.

« C’est maintenant chose faite. Il ne me reste que de petites formalités à terminer, mais je suis officiellement entraîneuse certifiée », clame-t-elle.

Pour le CPA Patin d’Argent, il s’agit d’une plus-value pour la qualité des services et l’avenir de l’organisme. « C’est certain que c’est une excellente nouvelle pour nous. On a le vent dans les voiles et on espère continuer à développer », de faire savoir Mme Moreau.

Nouveautés

C’est en grande pompe que le conseil d’administration de l’organisme débute l’année de patinage avec un camp d’entraînement pré-saison grâce à l’acquisition de nouveaux équipements.

« Nous avons reçu une subvention de 1 200 $ du ministère de l’Éducation et de Loisir et Sport Côte-Nord pour acheter des tapis et des spinners qui permettent de s’entraîner hors glace », affirme la présidente du CPA de Forestville, Karine Moreau.

Ceux-ci s’ajoutent au harnais qui avait été acquis à la fin de la saison dernière et qui permet d’exercer les sauts sur la glace « sans avoir peur de tomber ». Un autre investissement de 2 000 $ fait par le club, grâce aux campagnes de financement annuelles.

Le camp pré-saison se déroule du 29 août au 8 septembre et permettra aux élèves de se remettre en forme, notamment.

« On a commencé tranquillement avec du yoga et la pratique de sauts et de pirouettes. Ensuite, j’y suis allée plus activement avec de la remise en forme. C’est parfait juste avant le retour sur la glace », explique Élizabeth Savard.

Quant aux entraînements hebdomadaires sur la patinoire du Complexe Guy-Ouellet, ils devraient reprendre dans la semaine du 12 septembre, selon la température. Les inscriptions auront lieu à la soirée Info-Loisirs du 7 septembre et il est toujours possible de contacter le club via Facebook.

Les heures d’entraînement doubleront en raison de la disponibilité de l’entraîneuse et des cours privés seront offerts sur l’heure du dîner. « Nous avions une dizaine d’élèves l’an dernier, nous souhaitons donc doubler ce chiffre au cours des prochaines années », conclut avec confiance la présidente.