Retour de l’Oktoberfest au profit de Centraide

La Jeune Chambre de Manicouagan (JCM) a annoncé, par voie de communiqué, le retour de son activité Oktoberfest qui se tiendra le 15 octobre au profit de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan et ce, pour une deuxième année consécutive.

L’activité de levée de fonds aura lieu à la Polyvalente des Baies dès 18 h. Pour un montant de 65 $, les participants se verront remettre une chope à bière à l’effigie de la soirée, une consommation ainsi qu’un souper de style bavarois comprenant des saucisses, des bretzels et de la choucroute. De la musique d’ambiance bavaroise et des chants festifs agrémenteront la soirée.

Le comité organisateur suggère de poser un petit geste pour l’environnement et invite les participants qui reviennent pour la deuxième édition à apporter leurs chopes à bière de l’an passé.

« Nous sommes très fiers de revenir pour une 2e édition. L’an passé fut un franc succès et le soir de l’événement nous nous étions déjà engagés auprès de Josée afin de le refaire. Un événement rassembleur et festif, aux couleurs des gens d’ici, c’est sûr que l’on ne passe pas à côté de cela, on espère avoir encore beaucoup de monde cette année », selon David Normand, président du conseil d’administration de la JCM.

La directrice de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan, Josée Mailloux, souhaite quant à elle souligner l’implication exceptionnelle des membres de la JCM.

« Nous sommes très heureux que cet événement festif soit reconduit. Il nous permet de joindre une clientèle jeunesse précieuse pour assurer la survie de notre mission à long terme », explique-t-elle.

La Microbrasserie St-Pancrace récidive et brassera, pour une deuxième année, une bière spéciale pour l’événement, l’Oktoberfest, et une partie des profits de la vente seront remis à Centraide.