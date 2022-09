La première Académie de hockey en Haute-Côte-Nord surpasse les attentes

Du 12 au 15 septembre, la glace du Complexe-Guy-Ouellet de Forestville fourmillera de jeunes athlètes en plein apprentissage alors que, pour la première fois de son histoire, l’Association de hockey mineur de la Haute-Côte-Nord organise l’Académie de hockey HCN.

L’équipe de formateurs, composée de Max Thibault, Félix Petit, Simon Gaudreault et Nicolas Savard, possédant tous un CV de compétences bien garni, s’affairera à apprendre et améliorer les techniques de hockey des participants durant quatre sessions d’une heure.

Cette initiative de l’organisme va de pair avec la création de la nouvelle association qui regroupe toutes les municipalités du territoire. « Le conseil formé en 2021 a comme objectif d’offrir la chance aux jeunes de chez nous la possibilité de se développer à son plein potentiel, peu importe quel est ce potentiel », soutient Claudine Roussel, responsable des communications pour l’Association.

Les bénévoles bouillonnent d’idée et le vice-président opération hockey, Fred Gagnon, a fait de l’académie son affaire personnelle. Il est épaulé par l’expérience de Dave Foster et Yannick Barthell, tous deux impliqués depuis longtemps dans le hockey mineur. Quant à Mme Roussel, elle prend plaisir à « développer le sentiment d’appartenance et la fierté d’appartenir à la belle grande famille des Prédateurs ».

Pour la première édition, un total de 68 inscriptions a été enregistré pour l’Académie, réparties dans les catégories M9 à M18, ce qui satisfait amplement les attentes du comité. « On ne pouvait pas demander mieux. C’est clair pour nous que le besoin était là », témoigne la porte-parole.

Cette année, les jeunes sportifs auront droit à une saison sans COVID-19. Le retour à la normale fera le plus grand bien à tous, selon Claudine Roussel.

Dès le 19 septembre, les hockeyeurs chausseront leurs patins pour commencer les pratiques à Forestville. Les cours reprendront également au fur à mesure que les glaces des autres municipalités seront en place.

« Les débuts de saison sont tributaires de l’ouverture des arénas », précise Claudine Roussel.