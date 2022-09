Les croisières internationales de retour à Tadoussac

Après une pause de deux ans en raison de la pandémie de COVID-19, les croisières internationales sont de retour cette année et l’escale Tadoussac Haute-Côte-Nord prévoit trois visites pour le reste de la saison.Le navire Le Bellot, de la Compagnie de croisière Ponant sera au port de Tadoussac le 14 septembre et le 21 octobre, tandis que le Dumont d’Urville de la même compagnie y accostera le 26 octobre.

Le Bellot, ce gigantesque navire de croisière qui compte 92 chambres fait partie de l’imposante armada de la compagnie de croisière Ponant.

L’entreprise française qui compte 13 navires se spécialise dans les croisières de tout genre. Offrant des forfaits de voyage partout autour du globe, ses navires sillonnent les océans pacifique, atlantique, indien et même l’océan arctique et austral avec l’aide d’un navire brise-glace.

Ce seront 184 passagers au total en provenance de Saguenay qui arriveront au quai de Tadoussac pour une première fois le 14 septembre, et ils reviendront le 21 octobre après avoir visité la ville de Québec et juste avant de faire escale à Percé en Gaspésie.

Le navire Dumont d’Urville, égale en taille et en capacité au Bellot, sera lui de passage quelques jours après, avant de repartir lui aussi pour Percé.

Tadoussac en vedette

Escale Tadoussac Haute-Côte-Nord coordonne l’accueil des croisiéristes au quai de Tadoussac, et offre des excursions aux baleines ainsi que des visites guidées du village pour y admirer son patrimoine historique.

« Notre projet est d’allonger la saison touristique, et de faire en sorte que les entreprises et les commerces de Tadoussac restent ouverts un peu plus longtemps en ayant des passagers de bateaux de croisières dans le village», explique Simon Godin-Bilodeau, coordonnateur du développement socio-économique, tourisme et culture à la municipalité.

Les croisiéristes auront la chance de visiter les attraits touristiques de Tadoussac, comme le poste de traite Chauvin, le Centre d’interprétation des mammifères marins, et la vieille chapelle entre autres.

Les passagers des bateaux de croisières ont aussi la possibilité de faire des croisières aux baleines, et de vagabonder librement dans le village lors de leur séjour. « On mise sur la qualité des excursions, sur l’accueil chaleureux et sur une belle expérience », explique M. Godin-Bilodeau.

Une tradition centenaire

Au milieu du 19e siècle, plusieurs bateaux à vapeur transportant des milliers de passagers sur le fleuve Saint-Laurent faisaient escale à Tadoussac. Les navires de la compagnie Canadian Steamship Lines, qui reliaient Montréal et Québec à la région actuelle du Saguenay, ont opéré jusqu’à la fin des années 1960. Depuis, les croisières internationales ont repris le flambeau.

« Il y a un énorme patrimoine maritime à Tadoussac », rapporte M. Godin-Bilodeau. « Les croisières internationales nous permettent de poursuivre cette tradition qui a marqué l’histoire du village », ajoute-t-il.

Le village est exceptionnellement bien situé par rapport au port, ce qui permet aux visiteurs de se rendre à pied aux attraits phares en quelques minutes. « C’est un gros avantage pour le village, contrairement à d’autres destinations où des trajets en autobus sont nécessaires pour se déplacer », explique M. Godin-Bilodeau.

Des visiteurs enchantés

Plusieurs visiteurs, en majorité d’origine européenne, sont charmés par la beauté de notre région. Le précédent coordonnateur du développement socio-économique, tourisme et culture à la municipalité a participé à plusieurs colloques et forums pour faire la promotion de Tadoussac auprès des compagnies de croisières.

« On recommence lentement à faire la promotion de Tadoussac à l’international, nous avons beaucoup d’outils promotionnels qui nous permettent de présenter le village et montrer un beau visuel de la baie », rapporte Simon Godin-Bilodeau.

« Il y a beaucoup de croisiéristes qui reviennent à Tadoussac après leur visite initiale. Ça contribue aussi à une promotion touristique pour des séjours de plus longue durée », conclut-il.