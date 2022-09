Ouverture limitée de la Banque Nationale à Forestville

Les clients de la Banque Nationale à Forestville se rivent de plus en plus souvent à une porte fermée.

La succursale forestvilloise de la Banque Nationale a grandement diminué ses heures d’ouverture depuis un an passant de huit à quatre heures pour les services au comptoir, ce qui cause de longues files d’attente et des difficultés d’accessibilité.

La pénurie de main-d’œuvre a son rôle à jouer dans cette situation qui peut s’avérer difficile pour la clientèle. « Nous confirmons que les heures d’ouverture de la succursale ont été revues récemment afin de maximiser notre niveau de service en fonction des ressources disponibles », affirme le conseiller sénior aux affaires publiques et communications pour la Banque Nationale du Canada, Alexandre Guay.

L’objectif n’est toutefois pas de procéder à la fermeture de la succursale. « Nous souhaitons un retour aux heures d’ouverture régulières, mais ne pouvons confirmer à quel moment cela se produira », ajoute M. Guay, par courriel, précisant que les services offerts demeurent les mêmes.

« Cela dit, nous procédons à une revue régulière des besoins au sein de notre réseau de succursales et des ajustements peuvent être apportés selon les différentes régions où nous sommes présents. À Forestville comme ailleurs, notre objectif demeure toujours d’offrir un service optimal à notre clientèle », poursuit le conseiller sénior.

Plusieurs canaux demeurent disponibles pour que les clients puissent effectuer leurs transactions (guichets, applications BNC, solutions bancaires par Internet ou encore solutions bancaires par téléphone), ne manque pas de rappeler Alexandre Guay. « Il est également possible de rencontrer un conseiller financier à distance », conclut-il.

Notons qu’il a été impossible de confirmer si la diminution des heures d’ouverture a causé la perte de clients à l’entreprise bancaire, le porte-parole n’ayant pas répondu à la question.