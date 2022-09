Québec solidaire mise sur l’immigration pour combattre la baisse démographique en région

Audrey Givern-Héroux, candidate de Québec solidaire (QS) dans René-Lévesque voit l’immigration comme une solution à la baisse démographique et au manque de main-d’œuvre sur la Côte-Nord.

La hausse des seuils d’immigration de même qu’une meilleure francisation des immigrants et un accès facilité à la culture québécoise permettraient aux immigrants une meilleure intégration, selon la candidate solidaire.

« Notre région peut s’enrichir beaucoup grâce aux immigrants, mais il faut le faire dans un esprit de partage et de compréhension de l’autre », indique Mme Givern-Héroux. Ces solutions pourraient freiner la baisse démographique que connaît la région, année après année.

L’une des mesures proposées par QS est de mettre en place des Carrefours d’accueil en immigration dans toutes les régions du Québec afin « d’alléger la bureaucratie, d’attirer des immigrants ici et de faire en sorte qu’ils s’intègrent et restent dans la région », explique-t-elle.

D’ailleurs, l’attraction de la région est la première priorité de la candidate solidaire. « Si j’étais élue le 3 octobre prochain, cela passerait par plusieurs mesures dont celle d’accueillir plus de nouveaux arrivants et de mieux les intégrer au marché du travail et à la communauté. ».

Une autre solution proposée par la candidate solidaire pour ralentir la baisse démographique passe par l’attraction et la rétention des familles en région. Pour ce faire, Mme Givern-Héroux souligne deux enjeux importants : le manque de place en garderie et la crise du logement.

« Plusieurs m’ont même partagé avoir dû quitter la région par manque de services. Pour garder nos gens sur la Côte-Nord et pour en attirer de nouveaux comme moi, nous avons besoin de nouvelles mesures ambitieuses », mentionne-t-elle.

La candidate solidaire propose la mise en place de micro-CPE, un service de proximité, à un prix accessible pour les familles. Québec solidaire voudrait créer 37 000 nouvelles places en garderie, dans un premier mandat.

Du côté du logement, Québec solidaire propose 10 000 propriétés abordables pour les jeunes familles et la construction de 25 000 nouveaux logements sociaux. D’ailleurs, Mme Givern-Héroux n’hésite pas à interpeller la CAQ à ce sujet.

« Ça fait des années que Québec solidaire parle du manque de places en garderies et de la crise du logement et que la CAQ ne fait rien. Il est temps de porter au pouvoir un parti et des candidats qui prennent réellement ces enjeux au sérieux ».