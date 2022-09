Le Club Quad Haute-Côte-Nord termine sa saison en beauté

Les sentiers de véhicules tout-terrain (VTT) du Club Quad Haute-Côte-Nord seront sous peu entièrement praticables sur l’ensemble du territoire. Au terme d’un énorme exercice financier impliquant plusieurs partenaires, les ponts au-dessus de la rivière du Sault au Mouton à Longue-Rive et de la rivière aux pins à Forestville, seront complétés d’ici la fin du mois.

Malgré le temps humide qui a régné en maître cet été, les amateurs de VTT ont pu parcourir les quelque 400 km du Club Quad HCN. « Nos membres nous ont dit que les chemins étaient beaux, et qu’ils ont fait plusieurs expéditions », raconte Yvan Maltais, le président-fondateur du club.

L’engouement ne semble pas dérougir pour le club qui organisait cette année plusieurs activités, comme le nettoyage d’un dépotoir clandestin avec la collaboration de la Municipalité régionale de comté (MRC) de la Haute-Côte-Nord et la municipalité de Longue-Rive.

Également au programme, une sortie découverte des produits forestiers non ligneux, et des expéditions d’ouverture et de clôture de saison. Le 18 juin, 9 quadistes partaient de la pourvoirie du lac Gilles pour effectuer un aller-retour de 166 km, et récoltaient du même coup 70 $ remis à la maison de soins palliatifs La vallée des Roseaux de Baie-Comeau.

« L’année dernière nous avions 52 membres, nous en avons cette année plus de 60 », explique le président. « Les dernières années, nous avons perdu quelques membres en raison de la mauvaise qualité des sentiers entre Forestville et Colombier, mais avec la construction du pont aux Lac aux Pins et du travail que l’on a fait sur le chemin, ils devraient revenir dans le futur », ajoute-t-il.

Un projet de 500 000 $

En 2021, le club a frôlé la disparition. La portion de sentier de 14 km entre Forestville et Colombier était en si mauvais état que le président du club a orchestré une rencontre avec la mairesse de Forestville, le député de circonscription provinciale Martin Ouellet, et les représentants du ministère des Transports et de la Fédération québécoise des clubs quad.

« J’ai mis cartes sur table. Je leur ai dit que je devais fermer le club si rien n’était fait à propos de ce tronçon du sentier », résume M. Maltais. C’est à coup d’investissements que les parties ont collaboré, permettant ainsi aux quadistes de traverser l’entièreté du territoire de la MRC via le chemin TQ-50 jusqu’à Baie-Comeau.

Les utilisateurs des sentiers de VTT peuvent également emprunter le chemin TQ-90 qui lie la Haute-Côte-Nord au Saguenay-Lac-St-Jean, et au reste de la province. Rappelons également qu’en mars 2021, la passerelle reliant les deux rives de la rivière du Sault aux Cochons avait été inaugurée, permettant aux VTT et aux motoneiges de passer des deux côtés de la rivière de manière sécuritaire.

Un avenir incertain

Dès le mois d’octobre, les membres du club pourront sillonner en long et en large les centaines de kilomètres de sentiers du territoire. Malgré ces avancements, Yvan Maltais n’a presque pas roulé dans les pistes cette année. La conjointe du président est prise avec des épisodes de cancer qui nécessitent des traitements fréquents à Baie-Comeau et à Chicoutimi.

« Je dois aller près des Monts-Valin m’occuper d’une portion de 15 km, mais c’est seulement parce que je suis obligé », déplore-t-il. Pour M. Maltais, s’occuper de sa conjointe est plus important dans l’immédiat que les affaires du club.« C’est sûr que j’aimerais ça continuer avec le club, mais le bien-être de ma conjointe me préoccupe beaucoup », affirme-t-il.

Les traitements de chimiothérapie vont cependant bon train, et les membres du club devraient fêter la fin de la saison au retour de la chasse à la fin du mois d’octobre avec une dernière expédition à Colombier, roulant sur des portions de sentier neuves.