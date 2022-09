Mononc’Serge et les Crosmonautes feront vibrer l’église de St-Marc-de-Latour le 4 novembre. Photo : Courtoisie

L’église de St-Marc-de-Latour accueillera Mononc’Serge et les Crosmonautes

Ayant connu un franc succès au mois de juillet, le Festival St-Marc Pardu dans l’bois se prolongera le 4 novembre alors que l’église de St-Marc-de-Latour, dans le village de Colombier, vibrera au son de Mononc’Serge et les Crosmonautes.

Les amateurs de punk rock québécois à l’humour décapant seront comblés alors que le trio spatial jouera des morceaux du nouvel album L’AN 8000 de même que des chansons plus anciennes, le tout dans un décor des plus futuristes.

Du rock, du rire, de l’énergie et des corps célestes attendent les spectateurs qui pourront aussi compter sur un service de bar et de raccompagnement. Les billets sont en vente au coût de 25 $. La première partie sera assurée par le groupe baie-comois The DeLorean.

Rappelons que le Festival St-Marc Pardu dans l’bois est l’initiative de Cédric Lavoie, originaire de Colombier. Accompagné de sa sœur Cynthia Lavoie, de sa conjointe Caroline Bourgeois et d’autres membres de la famille et d’amis, ce dernier a organisé la première édition de l’événement culturel cet été.

Pour en savoir plus sur le Festival St-Marc Pardu dans l’bois :