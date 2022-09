Fondation Loisir Côte-Nord : après les bières et les saucisses, les fromages et les vins

Les événements-bénéfice de la Fondation Loisir Côte-Nord s’enchaînent. Après le Bières et Saucisses du week-end dernier, c’est la Grande soirée Fromages & Vins qui pointe au calendrier.

La 20e édition de ce rendez-vous au profit des étudiants-athlètes et étudiants-artistes nord-côtiers se passera en présentiel, enfin, au Centre des congrès de Sept-Îles, le 15 octobre.

L’événement se déroulera sous la présidence d’honneur du président du Tournoi de volleyball Orange Alouette de Sept-Îles, Jeannot Vich.

Tout en dégustant des vins et en se régalant de fromages, les convives seront invités à participer aux encans silencieux, en plus de tirages. La soirée s’annonce très festive.

Pour réserver vos places, au coût de 100$ du billet, rendez-vous sur le lien suivant : https://forms.gle/g1yQ1wbYdfcGpnwu9.

Près de 11 000$

On vous a parlé d’emblée du Bières et Saucisses. L’édition 2022, orchestrée dans sept villes de la Côte-Nord (Tadoussac, Forestville, Baie-Comeau, Port-Cartier, Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre et Fermont ), a permis une récolte de 10 728$.

239 ensembles, en formule pour emporter, ont été vendus pour l’occasion, la participation de la population et des partenaires assurant un montant record pour l’événement qui en était à sa deuxième édition.