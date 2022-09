La CAQ promet de créer les parcs nationaux de Côte-de-Charlevoix et des Dunes-de-Tadoussac

Si les Québécois réitèrent leur confiance envers la Coalition Avenir Québec (CAQ), le premier ministre François Legault promet d’investir 538 M$ afin d’améliorer l’accès à la nature ainsi que la création de trois nouveaux parcs nationaux, dont ceux de Côte-de-Charlevoix et des Dunes-de-Tadoussac.

C’est en direct du Parc nationale du Bic que le chef de la CAQ a dévoilé quatre mesures en lien avec la nature, soit l’annonce qu’il devait faire à Tadoussac le 8 septembre, mais qui avait été annulée en raison du décès de la reine d’Angleterre.

Premièrement, pour ajouter au grand réseau de parcs nationaux et de réserves fauniques qui mettent en valeur les plus beaux coins du territoire, trois nouveaux parcs nationaux seront créés : Côte-de-Charlevoix, Dunes-de-Tadoussac et Nibiischii. De plus, cinq parcs nationaux existants seront agrandis : Mont-Orford, Plaisance, Îles-de-Boucherville, Mont-Saint-Bruno et Bic.

Le Sentier national québécois, qui s’étend de Gatineau à Gaspé, sera aussi bonifié.

François Legault veut également faciliter l’accès durable aux espaces verts dans les villes et dans les municipalités. Pour ce faire, il propose de collaborer avec ces dernières pour en créer davantage et pour améliorer l’accès des citoyens aux différents cours d’eau.

Finalement, un prochain gouvernement de la CAQ favorisera la protection des milieux naturels en bonifiant notre réseau d’aires protégées et en rendant ces territoires plus accessibles aux amateurs de nature.

« J’aime le Québec et j’aime notre territoire. Je suis tellement fier de la beauté de nos lacs, de nos forêts et de nos parcs. Ces paysages appartiennent à tous les Québécois et on veut que tous les Québécois puissent y avoir accès. On veut protéger la beauté du Québec pour que nos enfants et nos petits-enfants puissent en profiter », a mentionné le premier ministre sortant.