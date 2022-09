Paul St-Pierre Plamondon confirme l’appui du Parti québécois au pont sur le Saguenay

De passage sur la Côte-Nord en fin de semaine, le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a rencontré les représentants de la Coalition Union 138 à Tadoussac lui permettant ainsi de confirmer sans hésitation son appui à la construction d’un pont sur la rivière Saguenay.

Accueilli par le député de René-Lévesque, Martin Ouellet, et le candidat du Parti Québécois dans cette même circonscription, Jeff Dufour Tremblay, le chef péquiste ne pouvait être plus convaincu.

« J’ai toujours été en faveur d’un pont à cet endroit, et je l’ai souvent dit. Mais jamais le projet ne m’a paru aussi nécessaire que maintenant alors que le manque de personnel et les ennuis mécaniques contraignent la Société des traversiers à modifier sans cesse et inopinément son offre de service, les files d’attente sont de plus en plus longues, et l’économie de ma région en souffre », a illustré M. Ouellet.

De plus, il ne faut pas négliger l’aspect environnemental, selon le Parti québécois.

« Un traversier, c’est polluant. Et celui entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine, qui effectue en moyenne 40 000 traversées chaque année, passe à un endroit stratégique pour les bélugas. Enfin, plusieurs personnes, ne faisant pas confiance au traversier, font le tour par le pont Dubuc, à Chicoutimi. En matière d’émissions de GES, on pourrait difficilement faire pire », a ajouté Jeff Dufour Tremblay.

Un pont entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine aura de multiples avantages, de l’avis de M. Plamondon.

« La Côte-Nord sera désenclavée, et l’économie locale, stimulée. Sans compter que la vie des populations sera nettement plus facile! La grande majorité des citoyens sont d’ailleurs en faveur du projet, et le réclament depuis des lustres. Avec nous, ce pont verra le jour », a-t-il promis.

Rappelons que le Parti québécois a déjà annoncé la bonification d’un Plan québécois des infrastructures (PQI) régionalisé. « Les régions auront donc davantage de pouvoirs et pourront réaliser leurs propres projets, à commencer par ce pont, nécessaire et attendu », affirme le chef péquiste.