Le Béluga Ultra Trail, toujours aussi populaire

L’expression jamais deux sans trois s’applique parfaitement au Béluga Ultra Trail qui a une fois de plus été un franc succès le 17 septembre. Quelque 619 coureurs ont réussi à compléter les différents parcours de course en sentiers entre Tadoussac et Sacré-Cœur.

La troisième édition de l’événement a rassemblé exactement 898 athlètes de partout au Québec, en plus des nombreux bénévoles et accompagnateurs. « La journée s’est extrêmement bien déroulée, la température était au rendez-vous et les athlètes étaient tous très heureux d’être sur place. L’ambiance à Tadoussac était géniale et nous sommes très satisfaits », résume la responsable des communications, Maxime Drolet.

Il était également l’occasion d’adopter officiellement un deuxième béluga auprès du Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM), grâce à un don de 5 000 $ à l’organisme. « Il s’agit d’une femelle qui a été observée à plusieurs reprises par les chercheurs tout près de Tadoussac », précise la porte-parole de l’événement.

Forts du succès de cette édition, les Trails du Saguenay-Lac-Saint-Jean, organisateurs de la course en sentier, remettront la partie l’an prochain. « Nous avons lancé les inscriptions pour la quatrième édition et déjà plus d’une cinquantaine de personnes ont réservé leur place pour le 16 septembre », témoigne Mme Drolet.

Une somme de 5 000 $ a été remise au GREMM pour l’adoption d’un deuxième béluga. Photo : Courtoisie

Résultats

En ce qui a trait aux résultats, la course de 45 km, se déroulant dans le sentier du fjord reliant les municipalités de Tadoussac et Sacré-Cœur, mettait en compétition 143 athlètes qui n’ont pas tous relevé le défi. Du côté masculin, Mathieu Dubé a terminé au premier rang en complétant le parcours en 4:48:56. Il était suivi de près par Hugo Simard (5:00:20) et Jonathan Sansoucy (5:02:11).

Chez les femmes, Sarah Baribeau a été la meilleure et a réussi à franchir la ligne d’arrivée en 5:43:31. Mélanie Beetz est la seconde à terminer la course 12 minutes plus tard que sa rivale et quatre minutes devant Sandrine Laflamme Thibault.

Sur les 161 coureurs du 30 km, c’est Charles Lachance qui a enfilé l’or à son cou (3:22:58). Mathieu Pageau et Dorian Baysset n’étaient pas bien loin derrière le champion terminant l’épreuve respectivement en 3:24:02 et 3:25:59.

Quant à la catégorie féminine, toujours pour la distance de 30 km, Valérie Arsenault s’est illustrée en prenant la quatrième place du classement global et en étant la première femme à conclure le parcours grâce à un chronomètre de 3:26:40. Chloé Villeneuve a quant à elle récolté la médaille d’argent (4:01:51) et Nadia Bolduc a mis la main sur le bronze (4:03:14).

À la course de 17 km, Sylvain Dion (1:37:33), Jérôme Lacroix (1:38:32) et Stéphan Boily (1:38:56) sont ceux qui ont le mieux performé sur près de 200 athlètes au total. Chez les femmes, Marguerite Plante-Dubé (1:52:27) a terminé la première quelques secondes devant Isabelle Turcotte (1:53:16) et Marie-Michèle Potvin (1:53:40).

Chez les hommes inscrits à l’épreuve de 5 km, James Poulin-Cadovius, Jonathan Tremblay et Robin Dugré sont montés sur les marches du podium en finissant le parcours en moins de 25 minutes. Du côté féminin, Catherine Lacombe, Laura Leblanc et Jeanne Caillon ont fait de même sous la barre des 30 minutes.

Finalement, les enfants avaient l’opportunité de s’exercer à la course en sentier dans un parcours de 1 km. L’or, l’argent et le bronze sont revenus respectivement à Rose Zicat, Jemmy Gest, Chloé Zicat, toutes de la Haute-Côte-Nord, pour les jeunes filles. Chez les garçons, Adam Tremblay, Léonard Desilets et Samuel Stairs ont fait leurs preuves et ont pris les trois premières places.

La troisième édition du Béluga Ultra Trail s’est déroulée sous une température idéale et a satisfait les attentes des organisateurs. Photo : Courtoisie