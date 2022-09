Plus de 11 000 $ récoltés pour Myélome Canada à Sacré-Cœur

La Marche Myélome Multiple de Sacré-Cœur en était à sa deuxième édition le 17 septembre et encore une fois, la générosité des citoyens de la Haute-Côte-Nord a été au rendez-vous. Une somme de 11 430 $ a été amassée et remise en totalité à Myélome Canada.



Environ 75 marcheurs ont sillonné les rues de Sacré-Cœur pour un total de 5 kilomètres et parmi eux, on retrouvait deux personnes atteintes du myélome multiple qui est la deuxième forme de cancer du sang la plus répandue et qui reste encore à ce jour incurable.

Il s’agissait d’une façon de témoigner leur appui à la cause en récoltant des dons pour financer la recherche et améliorer l’accès aux traitements innovants qui mèneront à la guérison des personnes atteintes de la maladie.

Organisé par Marylise Bouchard, Annick Tremblay et Stéphanie Tremblay, l’événement vient en soutien à un membre de leur famille, Carole Desgagnés, qui a reçu le diagnostic du myélome en décembre 2020. Rappelons que l’an dernier, la première édition avait largement surpassé l’objectif de 5 000 $ et la communauté avait plutôt réussi à rassembler 13 139 $.

« Nous avons octroyé près de 25 000 $ à l’organisme en seulement deux éditions. Les grandes villes comme Halifax ou Montréal ont récolté respectivement 15 835 $ et 15 340 $. Alors, pour une petite région comme la nôtre, le montant de 11 430 $ est tout simplement incroyable », a commenté l’instigatrice de l’activité de financement fière de la participation des citoyens, entreprises, bénévoles et participants.

En plus de la marche, il était possible de faire des dons en se procurant des billets pour courir la chance de remporter un panier-cadeau géant de produits de beauté ainsi qu’en participant à la vente aux enchères. Mélanie Lavoie de Sacré-Cœur a gagné le panier-cadeau et Guy Deschênes est le vainqueur de la vente aux enchères.