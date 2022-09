Un souper interculturel au Hangar Festif des Bergeronnes

Plus de 60 personnes étaient présentes lors du souper Interculturel du Carrefour-Jeunesse-Emploi (CJE) de la Haute-Côte-Nord aux Bergeronnes le 17 septembre. L’événement tenu au Hangar Festif permettait à la population locale et aux nouveaux arrivants de tisser des liens et d’échanger.

L’auteur bergeronnais Robert Bouchard a été invité à animer la soirée, et l’ambiance était à la fête durant ces dernières soirées chaudes d’automne. Les participants ont pu se régaler avec de la nourriture issue de l’Italie, du Sénégal et de la France, entres autres.

« Nous sommes très heureux que les gens aient répondu en si grand nombre, on espère qu’il y aura plus d’activités dans le futur », déclare fièrement Hélène Simard, directrice générale du CJE de la Haute-Côte-Nord.

Le groupe de musique de Tadoussac Mariacine, composé de Renaud Pintiaux et Justine Pelchat, a également livré un concert après le souper. Selon Mme Simard, l’événement n’aurait pu être une telle réussite sans la participation de la Municipalité des Bergeronnes.

« Les paires de bras pour installer la salle, la technique et le son nous ont été fournis par la municipalité, et nous en sommes très reconnaissants », ajoute la directrice.

Trente personnes étaient présentes lors du précédent souper interculturel tenu l’an dernier. Ce ne sont pas seulement les assouplissements sanitaires qui ont fait en sorte que le nombre d’inscriptions double cette année.

Selon l’agente d’intégration en immigration, Mireille Tré, il y de plus en plus de nouveaux arrivants dans la région. Pour l’exercice 2021-2022 qui se terminait en juin, elle a accompagné plus de 12 nouveaux arrivants dans leur établissement local.

Certains employeurs d’ici éprouvent de la difficulté à trouver de la main-d’œuvre, et misent sur l’immigration pour combler rapidement cette lacune. « Nous avons le Groupe Boisaco et les résidences Le Boisé sur Mer qui emploient beaucoup de gens que j’ai accompagnés », précise-t-elle.

Pour Hélène Simard, faire connaissance est un geste primordial dans l’intégration des nouveaux arrivants.

« C’est une richesse d’accueillir des gens de l’extérieur. Pas seulement pour l’emploi mais aussi pour la culture, on s’enrichit mutuellement entre Québécois et immigrants », conclut-elle.

Le Carrefour-Jeunesse-Emploi de la Haute-Côte-Nord mettra les bouchées doubles avant le temps des fêtes. Sa participation est attendue pour la semaine interculturelle, qui se tiendra du 7 au 13 novembre partout à travers la province. « Ce sera une autre occasion, comme pour ce souper, de parler et d’apprendre à faire connaissance », souligne Mme Tré.