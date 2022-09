Audrey Givern-Héroux plaide pour un meilleur transport collectif

Audrey Givern-Héroux fait une campagne de terrain et discute avec les électeurs de leurs préoccupations, dont celle du transport collectif déficient. Photo Facebook

La candidate de Québec solidaire dans la circonscription de René-Lévesque, Audrey Givern-Héroux, s’est positionnée en faveur d’un transport collectif plus efficace et plus vert.

Effectivement, Mme Givern-Héroux « s’engage à offrir un transport collectif électrifié dans l’ensemble de la circonscription de René-Lévesque pour les trajets interrégionaux », indique-t-elle par voie de communiqué.

Selon la candidate solidaire, un transport reliant Sept-Îles à Québec, avec trois trajets par jour et comportant cinq arrêts distincts pourrait être la solution à l’utilisation de la voiture en solo.

Plusieurs électeurs ont d’ailleurs partagé les préoccupations sur la déficience du transport collectif et interurbain.

« Les témoignages sont nombreux. Les gens désirent délaisser l’auto pour certains déplacements, mais les solutions ne sont pas présentes. Si on veut entamer un virage écologique, il faut donner l’option aux gens ».

Mme Givern-Héroux a également réitéré son appui au projet du pont sur la rivière Saguenay.