Les chasseurs et chasseuses sont invités à suivre les consignes pour la récupération des carcasses d’orignaux. Photo courtoisie Latulippe

Comment et où se départir de ses carcasses d’orignaux en Haute-Côte-Nord?

La saison de chasse est repartie pour une nouvelle année et le Service technique et de l’environnement de la MRC de La Haute-Côte-Nord veut faciliter la vie des chasseurs en mettant à leur disposition une façon toute simple et respectueuse de se départir de leurs carcasses.

Tout d’abord, les carcasses doivent obligatoirement être déposées dans des sacs robustes et bien fermés.

« Vous pouvez vous procurer gratuitement des sacs lors de l’enregistrement de vos gibiers, aux postes d’accueil des zecs », précise l’agente aux communications, Marylise Bouchard.

Les chasseurs peuvent également utiliser leurs propres sacs en autant que ceux-ci soient très solides et étanches.

Ensuite, il faut déposer ses sacs dans les conteneurs identifiés à cet effet à l’un des points de dépôt suivants :

Portneuf-sur-Mer : Écocentre (2A, route 138);

Longue-Rive : Avant la Zec Iberville (Usine Ushkuai);

(Usine Ushkuai); Les Escoumins : 1 km passé l’accueil de la Zec Nordique ;

Sacré-Coeur : Ferme 5 étoiles (465, route 172 Nord);

(465, route 172 Nord); Essipit : À l’arrière du centre administratif (32, rue de la Réserve);

(32, rue de la Réserve); Les Bergeronnes : Pièces et Service SG (296, route 138);

(296, route 138); Forestville : À l’arrière du dépanneur du coin – Ultramar (49, route 138 Est)

Notons que le point de dépôt de la ferme est ouvert de 8 h à 18 h, 7 jours sur 7. Il faut sonner à la barrière.

Pour de l’information supplémentaire, contactez la ligne Info-Collecte au 418 514-8254, ou encore par courriel à infogmr@mrchcn.qc.ca.