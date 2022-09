Le Cercle des Fermières des Escoumins tiendra son premier salon des arts culturels

Les Cercle des fermières des Escoumins convie la population à son premier Salon des arts culturels qui se tiendra durant la fin de semaine du 1er octobre. Au programme, atelier de fabrication de capteurs de rêve, de tissage, de couture de sacs, et de création de lavettes.

Le Cercle des fermières des Escoumins, qui compte 41 membres, tenait à intégrer une nouvelle activité dans son programme annuel en parallèle du Marché des lutins des Escoumins et les deux bingos artisanaux.

« Nous avons fait une demande d’aide financière à la MRC de la Haute-Côte-Nord de 3 000 $, et c’était conditionnel à l’organisation de ce salon des arts culturels », explique Marie-Lise Poitras, administratrice au sein du conseil d’administration de l’organisme.

Un événement gratuit

L’inscription est gratuite et les convives pourront s’initier à l’art textile que pratique le Cercle des fermières. Du café et des biscuits seront dispensés sur place, et les gens n’auront qu’à payer le coût des matériaux utilisés pour la confection de leur objet.

Les Chevaliers de Colomb, le Club Lions, la Municipalité des Escoumins, le conseil de la Première Nation des Innus Essipit et les Assurances Côte-Nord ont pour leur part donné le montant de 600 $.

Les inscriptions doivent être complétées avant le 28 septembre, et tous les détails sont sur la page Facebook de l’organisme.

Tisser les liens

On pense souvent à tort que le Cercle des fermières n’est réservé qu’aux femmes adultes. Or, l’organisation tient à ce que toute la population puisse assister au salon. « On veut que les jeunes comme les moins jeunes s’inscrivent pour montrer à la population ce qu’on peut retrouver à l’intérieur du Cercle des fermières, et aussi leur montrer quel genre de cours on y retrouve », explique Marie-Lise Poitras.

L’activité sera aussi bénéfique pour initier la communauté aux arts ancestraux des fermières, présents dans la province depuis le début du 20e siècle. Le Cercle des fermières des Escoumins dispose d’un large éventail de métiers à tisser dans sa résidence, dont il est propriétaire.

Tricotées serrées

Le nombre de membres au sein du Cercle des fermières se maintient d’année en année, au gré des aléas de la vie et de l’intérêt décroissant que portent les nouvelles générations envers l’artisanat ancestral. Toutefois, un nombre étonnant de membres sont des jeunes.

« Les membres plus jeunes font du recrutement actif », se réjouit Marie-Lise Poitras. « Ils en parlent à tous leurs contacts dans leur cercle d’amies », poursuit-elle.

« Les gens pensent qu’il y a seulement du tissage ici, mais nous avons aussi des cours de tricot et de broderie. C’est ce qu’on veut faire découvrir à la population », ajoute Mme Poitras.

« Nous avons très hâte au salon. Nous allons rencontrer plein de gens et ça va être une très belle fin de semaine », raconte Lise Beaulieu, optimiste.