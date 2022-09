Un vent de dynamisme souffle à la Chambre de commerce de la Haute-Côte-Nord

Un vent de fraîcheur et de renouveau souffle sur la Chambre de commerce de la Haute-Côte-Nord depuis la nomination du conseil d’administration en avril. Le tournoi de golf de l’organisme, tenu le 16 septembre au Golf Le Méandre de Forestville, a réuni 14 d’équipes sur le parcours de 9 trous.

Conseillère municipale et entrepreneure, l’Escouminoise Stéphanie Gagnon assure la présidence de l’organisme, succédant ainsi à Julie Tremblay de Forestville. Mme Gagnon est impliquée depuis de nombreuses années auprès des entreprises du territoire notamment par ses rôles à la SADC et à la MRC de La Haute-Côte-Nord.

« La chambre de commerce a toujours été très chère à mon cœur. Je l’ai supportée à travers mes emplois et, maintenant que je suis travailleuse autonome, je la soutiens par mes propres moyens », affirme la nouvelle présidente, qui aime être active bénévolement.

Elle s’est donc présentée lors de la dernière assemblée générale annuelle de l’organisation et c’est à ce moment qu’elle a fait son entrée au sein du conseil d’administration. Déjà impliquée ailleurs, elle ne visait pas la présidence, mais l’opportunité lui a été offerte et elle a accepté.

Stéphanie Gagnon lève son chapeau à l’ancien conseil d’administration « qui ne l’a pas eu facile durant la pandémie ». « Malgré les restrictions, les administrateurs ont fait beaucoup de choses, dont l’agrandissement du territoire de la Chambre de commerce et la tenue de formations en ligne », applaudit Mme Gagnon.

Maintenant que la crise sanitaire s’est estompée, les nouveaux membres du c.a ont des idées plein la tête. « On a d’autres ambitions, confirme la présidente. Avec une énergie nouvelle, on veut faire plus d’activités, être plus présents, faire du réseautage et apporter une valeur ajoutée aux entreprises qui sont membres. »

Le recrutement de nouveaux membres fait aussi partie des objectifs des administrateurs, surtout dans le secteur ouest. La présidente a d’ailleurs le désir d’arriver « à une représentativité uniforme du territoire ». « On est dans un mode recrutement assez actif. Il y a beaucoup de potentiel », affirme-t-elle.

Toutefois, comme beaucoup d’organismes, « le nerf de la guerre, c’est le financement », comme le souligne Mme Gagnon.

« On discute avec d’autres chambres de commerce au Québec et c’est la même chose. J’ai un souci qu’on soit créatif à trouver du financement pour qu’elle ne soit pas un poids pour les membres, mais plutôt un propulseur », ajoute-t-elle.

Les activités de la Chambre de commerce reprendront de plus belle dès cet automne avec de la formation et du réseautage. Le conseil d’administration souhaite également que l’organisme devienne « un partenaire plus actif » en ce qui concerne les événements qui se déroulent sur le territoire en lien avec les entreprises.

Notons que le nouveau conseil d’administration de la Chambre de commerce de la Haute-Côte-Nord est également composé de David Harrison, vice-président, Alex Henry, trésorier, Audrey Gagné, secrétaire, ainsi que des administrateurs, Nicolas Ferron, Sébastien Charest, Marie-Ève Boivin et Gilles Cormier.

Une centaine de membres y adhère actuellement et profite de plusieurs avantages au niveau de la Fédération des chambres de commerce du Québec ainsi que d’activités locales à coût moindre.

« C’est une belle occasion de se faire voir en tant qu’entreprise et de réseauter pour créer ou enrichir des relations d’affaires », conclut Stéphanie Gagnon.

Stéphanie Gagnon est la nouvelle présidente de la Chambre de commerce de la Haute-Côte-Nord. Photo : Archives