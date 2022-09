(VIDÉO) L’artiste de Tadoussac Dany Nicolas met en images sa chanson Terre Noire

L’auteur-compositeur-interprète et guitariste originaire de Tadoussac, Dany Nicolas, revient avec une mise en images pour la chanson Terre Noire, tirée de l’album Rockstar municipale paru l’an dernier.

Dans son nouveau vidéoclip, on peut voir l’œil fixant à travers une loupe.

« Notre regard se faisant l’extension de celui du protagoniste, on y observe le monde en macro, le croisement du naturel et de l’artificiel, du réel et de l’irréel sous cloches de verres. La terre. Au-dessous, en-dessous, de bord en bord de la matière », décrit la relationniste de presse, Larissa Souline.

En un montage lent, contemplatif, la vidéo conçue et réalisée par Vincent Éthier donne presque l’impression d’une méditation guidée, d’une invitation à sonder le brut et le discret.

Suivant les inflexions d’une apaisante mélodie soutenue par une guitare au doigté percussif Terre

Noire est l’une de ces chansons où tout est chanté, joué d’un bout à l’autre à la manière d’une

ballade folk à la déambulation bien assise.

« La chanson décrit de manière imagée l’obligation de rester ancré dans la réalité, tout en teintant cette dernière de la couleur de notre choix pour préserver une part d’idéalisme », mentionne Dany Nicolas, accompagné à la réalisation musicale par Tonio Morin-Vargas.

Mais j’ai peur que ces sangsues me suivent jusqu’au fond des mers J’aime mieux garder deux pieds dans la terre noire Dany Nicolas

L’artiste originaire de Tadoussac se produira en spectacle le 24 septembre à Joliette, le 25 septembre au Festival des couleurs de Val Saint-Côme, le 24 novembre à Alma ainsi que le 25 novembre à Chicoutimi.