Ouragan Fiona : la Basse-Côte-Nord y goûtera en fin de semaine

Gens entre Chevery et Blanc-Sablon, vous ne serez pas épargnés par l’Ouragan Fiona, même si ce ne seront que les restants. Parole du météorologue d’Environnement Canada, Jean-Philippe Bégin, « évitez d’être à l’extérieur cette fin de semaine ».

Pour au moins vingt-quatre heures, samedi et dimanche, de fortes précipitations de pluie et des rafales de vent allant de 90 à 130 km/h sont attendues pour le secteur de Chevery et de Blanc-Sablon.

Il vous est même recommandé de préparer une trousse pour être autosuffisant pour 72 heures alors qu’il pourrait y avoir des pannes de courant.

D’ici là, la pluie s’installe aujourd’hui de Natashquan vers Blanc-Sablon. Dès la nuit de vendredi à samedi, la pluie s’intensifiera. « L’onde de tempête sera plus présente samedi », avise le météorologue.

Il sera important de surveiller la marée haute, qui pourrait atteindre de 3 à 5 m de hauteur.

Sept-Îles peu touchée

Pour la région de Sept-Îles, on parle de brume et brouillard pour aujourd’hui. Demain, c’est de la pluie intermittente le matin en lien avec un front froid qui ne provient cependant pas de l’ouragan. Les vents souffleront de 20 à 40 km/h.

Arès une accalmie pour vendredi, la pluie reviendra par vague samedi avec de forts vents, de 40 à 70 km/h, qui s’étireront jusque dans la nuit. Il ne risque pas d’y avoir de déferlement côtier. « Dimanche, vous serez tirés d’affaire », indique M. Bégin.