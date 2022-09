Des activités pour célébrer la culture québécoise partout sur la Côte-Nord

La 26e édition des Journées de la culture, qui se tiendra du 30 septembre au 2 octobre, invite plus que jamais à célébrer la richesse et la diversité de la culture québécoise, après deux années de pandémie. Pour ce faire, une foule d’activités gratuites, dont plusieurs nouveautés, sont organisées sur la Côte-Nord.

Ce sont les comédiens Cynthia Wu-Maheux et Frédéric Pierre prêtent leur voix aux Journées de la culture cette année qui se dérouleront sous le thème « Haut et fort! ». « La culture et l’art sont des voies rapides qui mènent au cœur et qui mettent en lumière ce qui nous unit. Voilà pourquoi c’est avec grand bonheur que j’ai accepté d’être ambassadrice des Journées de la culture », affirme l’actrice.

En Haute-Côte-Nord, fidèle à son habitude, le Centre Archéo-Topo des Bergeronnes propose une multitude d’événements, dont une présentation de la technique de poterie de Terre enfumée de la première nation Malécite de Viger le 1er octobre ainsi que le 2 octobre alors qu’une présentation de l’alimentation traditionnelle suivra. L’atelier d’expérimentation Création d’un arbre à poèmes sera également proposé par l’organisme le dimanche.

Aux Escoumins, les amateurs de feu de joie et de musique québécoise seront ravis. La chorale Les gens de mon pays organise un grand feu de joie en compagnie de chœurs du Saguenay qui interpréteront des classiques du répertoire québécois le 1er octobre dès 19 h au centre multifonctionnel.

Pour bien débuter les festivités, le centre multifonctionnel des Escoumins accueillera un concert gratuit de Veranda, duo montréalais de folk country bluegrass le 30 septembre. Ce groupe est la collaboration entre la comédienne Catherine-Audrey Lachapelle et le musicien Léandre Joly-Pelletier.

À Portneuf-sur-Mer, c’est l’écriture qui sera à l’avant-plan à la bibliothèque municipale. Les intéressés pourront plonger dans le monde de l’écriture avec Robert Bouchard, auteur du livre L’autre village. Il sera temps de découvrir l’auteur spontané qui sommeille en eux grâce aux partages de technique d’écriture qui seront offerts le 1er octobre.

Les élèves peintres du professeur Victor Pelletier présenteront des toiles réalisées en atelier lors d’une exposition tenue à la salle Armand-Topping du Complexe Guy-Ouellet le 1er octobre en après-midi. Plusieurs styles seront au rendez-vous.

L’activité Le chant de la reconnaissance attend les participants aux abords de la rivière Blanche à Colombier. « Venez assister à un chant accompagné d’une danse autochtone pour saluer les défunts qui habitent vos cœurs en direct des plages, emblèmes et fiertés de Colombier, là d’où les discussions jaillissent la lumière », peut-on lire dans la description de l’événement qui aura lieu les 1er et 2 octobre en soirée.

Manicouagan

Dans la Manicouagan, les citoyens pourront prendre part à une journée familiale qui débutera avec un dîner offert par la FADOQ et qui sera suivie d’une exposition des photos. Les festivités se concluront avec une pièce de théâtre présentée par Espace K au bureau municipal de Pointe-aux-Outardes le 1er octobre.

L’auteure du livre Le Joyau de la Côte-Nord, Marie-Paule Villeneuve, présentera son histoire d’amour et la recherche pour découvrir l’histoire du Manoir Comeau. Les participants pourront en apprendre plus sur l’histoire de l’édifice, échanger leurs souvenirs et voir en primeur deux films, dont un inédit de l’incendie qui a ravagé l’édifice original. L’activité aura lieu à la Maison du patrimoine Napoléon-Alexandre-Comeau le 30 septembre de 17 h à 19 h.

Au même endroit, dans la suite des activités pour la commémoration de ses 75 ans, la Société d’histoire de la Côte-Nord ouvrira ses portes aux citoyens et visiteurs de Baie-Comeau pour faire découvrir ses locaux, ses archives, ses services et sa mission le 30 septembre. L’activité sera suivie d’un 5 à 7.

À Baie-Trinité, l’artiste-peintre France Lemieux dévoilera son espace de création le 2 octobre 13 h 30 à 15 h. Elle en profitera pour présenter certaines œuvres afin d’illustrer sa vision de l’art. Les visiteurs auront la chance d’admirer quelques tableaux en exclusivité.

Sept-Îles

Dans la MRC de Sept-Rivières, la Ligue d’improvisation de Sept-Îles profite des Journées de la culture pour lancer sa saison le 1er octobre dès 20 h. La soirée sera composée de deux matchs d’impro mettant en vedette les quatre équipes. Il sera l’occasion de découvrir en primeur les recrues, les vétérans, les arbitres et l’équipe technique au Petit théâtre du Centre socio-récréatif.

Quant à la bibliothèque Louis-Ange-Santerre, elle sera l’hôte d’un brunch musical de jazz instrumental dans sa section périodiques le 2 octobre de 9 h à 11 h. L’école Camille-Marcoux de Sept-Îles, de son côté, propose une initiation aux bases du ukulélé pour toute la famille (enfants à partir de l’âge de 8 ans). Une vingtaine d’instruments seront disponibles sur place le 1er octobre dès 10 h.

À Port-Cartier, l’équipe municipale convie les citoyens au rallye Famili’art qui permettra d’explorer six lieux culturels locaux, tout en aiguisant son sens de l’observation. À travers les différents défis qui seront proposés, les participants récolteront des indices qui leur permettront de résoudre une énigme finale. Le départ est planifié au 21 rue des Cèdres le 1er octobre dès 10 h.

Régional

Au niveau régional, la table des agents de développement culturel de la région, chapeautée par Culture Côte-Nord, organise un concours photo pour tous les Nord-Côtiers qui sont invités à se prendre en photo soit en train de faire une activité culturelle ou artistique, soit devant un repère culturel de la région.

Par la suite, les participants doivent soumettre les clichés à Culture Côte-Nord en utilisant le hashtag spécialement créé pour l’événement sur leur réseau social favori. Des prix à saveurs culturelles seront remis au grand gagnant du concours.

Présentée par l’Unité régionale Loisir & Sport Côte-Nord, l’activité Mosaïque Nordique sera l’occasion pour toutes les disciplines du loisir culturel de se rencontrer, discuter de leurs défis et enjeux, réseauter, présenter leur travail dans une ambiance festive et chaleureuse.

Sous une formule open art jam, les gens seront invités à présenter des œuvres et des photos, prendre la parole s’ils le veulent, faire des rencontres, tout en dessinant, griffonnant et participant à la mosaïque sur place, soit à la Microbrasserie St-Pancrace de Baie-Comeau le 2 octobre ou au Café Culturel Kiboikoi des Escoumins le 30 septembre dès 18 h.