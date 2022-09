La Maison Gilles-Carle de Longue-Rive dispose de six chambres de répit pour les proches aidants. Photo Archives

Les Maisons Gilles-Carle demandent 3 M$ de plus par année

Les 11 Maisons Gilles-Carle du Québec demandent aux partis politiques, dans le cadre de la campagne électorale, de s’engager à les soutenir davantage à la hauteur de 25 000 $ supplémentaires par lit par année, ce qui représente une somme de 3 M$ annuellement.

De plus, elles espèrent que les activités en centre de jour soient reconnues et financées pour offrir aux usagers de leurs services un répit mieux adapté à leurs réalités.

La révision du processus administratif d’obtention des fonds qualifié à l’heure actuelle de « complexe et irréaliste », fait également partie de leurs besoins afin de l’adapter aux organismes communautaires.

Selon le regroupement, le maintien à domicile est une manière de répondre plus efficacement aux besoins des personnes en perte d’autonomie et mieux adaptée à la réalité d’aujourd’hui.

« Or, dans cette optique, les partis politiques doivent, aussi, s’engager à soutenir les proches aidants en leur offrant l’accessibilité à du répit adapté à leurs besoins et à ceux de leurs proches », est-il mentionné par voie de communiqué.

« Chaque Maison Gilles-Carle a développé une importante expertise qui doit être utilisée pour soutenir le ministère de la Santé dans son objectif de développer davantage de répit au Québec. Ne pas soutenir correctement le réseau des Maisons Gilles-Carle privera les proches aidants du Québec de répit aujourd’hui et dans le futur », soutient Ramona Mincic, directrice générale de la Maison Gilles-Carle Évasion à Montréal.

Répit aux proches aidants

Les Maisons Gilles-Carle sont des lieux dotés de multi-services dispensant répit et hébergement temporaire aux personnes en pertes d’autonomie afin de permettre aux proches aidants de se reposer chez eux.

On retrouve plus de 118 lits de répits partout dans la province, soit plus de 43 000 nuitées par année. Les personnes y sont accueillies sans discrimination de maladie, d’état de santé ou d’âge ou de genre.

Rappelons que sur la Côte-Nord, la Maison Gilles-Carle est située dans le village de Longue-Rive.