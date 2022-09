Les solutions de Québec solidaire aux problèmes du Cégep de Baie-Comeau

La candidate de Québec solidaire dans René-Lévesque, Audrey Givern-Héroux, a présenté aujourd’hui les propositions solidaires qui permettraient d’enrayer les enjeux de recrutement vécus par le Cégep de Baie-Comeau.

Daniel Naud

Étant elle-même enseignante en littérature dans cet établissement, la candidate solidaire se dit préoccupée par les défis de recrutement et de développement avec lesquels le Cégep de Baie-Comeau doit composer.

« La direction du Cégep déploie déjà beaucoup de ressources et de temps au développement de l’institution. Cependant, elle manque de soutien de la part du gouvernement pour atteindre ses objectifs », a mentionné la candidate.

« Québec solidaire veut prioriser les régions comme la nôtre, qui auraient tout intérêt à accueillir plus d’immigrants, mais aussi plus d’étudiants internationaux qui viennent chercher une formation, et souvent un nouveau lieu de vie chez nous. Nous faciliterons également le processus permettant l’obtention du permis d’études, nous augmenterons le nombre d’étudiants admis et nous relancerons le Programme de l’expérience québécoise (PEQ), aboli par le gouvernement de la CAQ et qui était une passerelle formidable pour tous les étudiants qui ont acquis une formation solide chez nous et qui désirent accéder à la résidence permanente », a expliqué Mme Givern-Héroux par voie de communiqué.

De plus, Audrey Givern-Héroux s’est engagée à régler la crise du logement qui touche autant la population actuelle que les étudiants collégiaux désirant s’établir ici.

« Les logements sont presque inexistants et, surtout, beaucoup trop chers. En plus de s’engager à construire 25 000 logements sociaux dans un premier mandat, Québec solidaire contrôlerait les hausses de loyers. Les logements resteraient financièrement accessibles à la population moins fortunée. Je veux assurer un lieu de résidence à l’ensemble de la population, dont nos étudiants », conclut la candidate.