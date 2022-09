Nouveau lieu et nouveaux défis pour le club de gymnastique L’Envol

Le club de gymnastique L’Envol de Forestville a déménagé dans le gymnase de l’école Mgr-Bouchard à Portneuf-sur-Mer, inutilisé depuis la fin de la dernière année scolaire. Malgré la distance qui le sépare du lieu de résidence de nombreux de ses membres, le club espère maintenir son niveau de performance athlétique, mais aussi sa pérennité.

La décision finale du Centre de services scolaire de l’Estuaire (CSSE) est tombée le 14 février 2022 : l’école Mgr-Bouchard de Portneuf-sur-Mer ne comptait pas assez d’élèves et devait fermer ses portes pour de bon.

Nul n’aurait pu prévoir que la palestre de l’école Mgr-Bouchard, vacante mais entretenue, allait devenir le chef-lieu du club de gymnastique de Forestville.

La fondatrice et entraîneuse du club L’Envol, Nancy Therrien, accueille l’atterrissage avec soulagement. « C’était soit on fermait le club, soit on allait à Portneuf-sur-Mer », déclare-t-elle.

En effet, la rénovation du gymnase de l’école St-Luc de Forestville, dont le début était initialement prévu en hiver 2023 mais retardée en avril, laissait le club de gymnastique sans endroit où effectuer ses activités. Le CSSE a donc proposé à L’Envol un bail de location pour la palestre de l’école Mgr-Bouchard.

L’équipe de Transports A. Lamarre & fils de Forestville est venue porter tout le matériel le 18 septembre en compagnie des entraîneuses et quelques bénévoles, et ce gratuitement.

Plus d’espace

Le club, qui rassemble 60 membres, devait compter sur le travail d’appariteurs qui sortaient et rangeaient les équipements lors de chaque entraînement à l’école de Forestville.

Ce travail représentait 50 $ par pratique. Le petit local de rangement de 12 par 20 pieds qui leur était alloué commençait d’ailleurs à devenir trop petit pour les besoins du club.

« Il était rempli jusqu’au plafond, précise Mme Therrien. Nous voulions acheter du nouveau matériel pour nos athlètes, mais nous étions freinés par la place de rangement disponible », lance-t-elle.

Au fil des ans, L’Envol a accumulé pour plus de 175 000 $ d’équipements. En s’établissant à Portneuf-sur-Mer, le club peut se départir de ses appariteurs, car le matériel peut être laissé sur place en tout temps.

Gestion difficile

En revanche, l’organisme doit défrayer des coûts de 72 $ pour chaque entraînement à l’école Mgr-Bouchard, tandis qu’à leur ancienne adresse, la Ville de Forestville assumait les coûts de location du gymnase qui s’élevaient à plus de 6 000 $ par année.

Le club a perdu quelques membres, en plus d’avoir à assumer les frais de déplacement des entraîneuses qui résident à Forestville.

« La crainte que j’ai toujours, c’est de savoir si on va arriver à la fin de l’année, se désole Nancy Therrien. Il y a un manque à gagner de 22 $ par soir de pratique », poursuit-elle. Les frais d’inscription devront être réajustés à la hausse pour les athlètes de tous les niveaux confondus.

La gymnastique pour tous

La réputation de L’Envol n’est pourtant plus à faire. Fondé en 1998, il a permis à maintes athlètes de performer lors de compétitions locales et provinciales et de rapporter des médailles.

« Il y a 25 ans j’ai parti le club de zéro. Nous avions des matelas qui appartenaient jadis à l’école et une vieille poutre des années 1960. À force d’avoir une bonne gestion et de faire de bonnes campagnes de financement, on a réussi a avoir un succès continu », explique la fondatrice du club.

« Les jeunes sont encore très intéressés par la gymnastique. C’est facile pour moi de faire du recrutement, et avec le déménagement j’espère que ça va donner le goût aux jeunes de Portneuf-sur-Mer de venir participer à nos activités », conclut Nancy Therrien.

Vers une occupation croissante?

L’Envol est pour l’instant le seul organisme qui occupe l’école Mgr-Bouchard. Le CSSE se dit « très heureux d’avoir pu trouver une solution qui facilitera la tenue de leurs activités à l’intérieur de nos murs sans contraintes », explique Patricia Lavoie, régisseuse aux communications au CSSE.

Le maire de la municipalité de Portneuf-sur-Mer, Jean-Maurice Tremblay, acceuille avec plaisir la location de la palestre de l’école : « Ça mets un peu plus de vie aux alentours de l’école, et ça va commencer à faire de la publicité pour l’espace qui est disponible dans l’école. On espère que ça va amener de l’eau au moulin », déclare-t-il.

Pour l’instant, le club L’Envol est le seul à utiliser la palestre et une partie des corridors avoisinant aux classes. Le reste de l’école Mgr-Bouchard est inoccupé, mais cela n’écarte pas la possibilité que d’autres organismes ou groupes suivent la voie tracée par le club de gymastique.