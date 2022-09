(VIDÉO) Un nouveau vidéoclip pour Jordane

L’autrice-compositrice-interprète originaire des Escoumins lance aujourd’hui le vidéoclip pour la chanson Une Étoile tirée de son plus récent album Reine de Papier.

Une Étoile « est une chanson d’insomnie, de violence et de fragilité », explique sa relationniste de presse Larissa Souline de Larissa Relations Médias.

« Elle a imaginé des couleurs vives et deux danseurs en mouvement – d’où l’idée de tourner ce vidéoclip en pleine nuit dans une forêt de l’Île d’Orléans, où réside l’artiste. Magnifiquement réalisé par Sophie Boonen, il met en vedette les danseurs Gabrielle Roy et Nicholas Bellefleur, dans une émouvante chorégraphie », conclut-elle.

Les spectateurs seront guidées à travers le récit par la voix douce et satinée de Jordane, avec comme trame visuelle d’apaisants pôles de couleurs qui vacillent comme une chandelle sur les troncs des arbres. Le chorégraphie mouvementée est captée avec minutie par la caméra, qui nous entraîne avec elle dans ses mouvements en se déplaçant dans tous les sens.

« Je pitche souvent des idées pis des états d’âme en l’air. Souvent, ça retombe devant moi en dessinant un chemin plus clair, moins épeurant. Comme je le dis dans la chanson : Au bout de la noirceur, je me laisse tomber entre deux étoiles, les yeux bien fermés. Ces étoiles me guident, c’est ce que j’ai voulu illustrer par le biais de ce vidéoclip », explique Jordane.

Les étoiles s’entassent sur le mur de ma chambre Elles tombent d’un vent violent qui les casse Tu étouffes mes nuits et j’échappe les heures À terre entre les soleils détruits Jordane

L’escouminoise sera en spectacle le 8 octobre au Parc Félix-Leclerc à Québec, le 9 octobre pour le Rappel du Festival de la chanson de Tadoussac, et le 21 novembre à l’Espace Félix-Leclerc de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans.