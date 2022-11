Recensement de la population de saumon atlantique juvénile dans la rivière des Escoumins

L’Organisme des bassins versants de la Haute-Côte-Nord (OBVHCN) a reçu l’aide financière de la Fondation pour la conservation du saumon atlantique (FCSA), de l’Agence Mamu Innu Kakussesht (AMIK) ainsi que le support de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) pour la réalisation du recensement de la population de saumon atlantique juvénile de la rivière des Escoumins.

Cet investissement a permis d’entreprendre une pêche à l’électricité (méthode de capture non létale) sur la rivière des Escoumins et sur ses tributaires majeures au cours de l’été et de l’automne 2022, et ce, afin d’y dresser le portrait de la population de saumon atlantique (Salmo salar) juvénile.

726 captures

Dans le cadre de ce projet, plusieurs stations de pêche électrique ont été réalisées dans le cours principal de la rivière des Escoumins, soit jusqu’à la chute à Pinel au kilomètre 36 et dans ses tributaires principaux que sont la rivière Cassette au kilomètre 15, à Polette au kilomètre 25 et Castor au kilomètre 29.

La pêche électrique a permis de capturer et de mesurer plusieurs poissons d’espèces différentes en les immobilisant au préalable à l’aide d’un courant électrique appliquée dans l’eau. Sur les 726 saumons atlantiques juvéniles capturés, seulement deux sont morts par ce processus de capture.

L’importance des tributaires

Les résultats démontrent une forte concentration de saumon atlantique juvénile âgé de 1 an et plus sur l’ensemble de la rivière, suivi des juvéniles âgés de quelques mois et des 2 ans et plus. L’âge fut déterminé par la distribution des longueurs et appuyé par l’analyse des écailles.

L’OBVHCN a constaté une forte concentration à l’intérieur même des tributaires de la rivière des Escoumins, dont la rivière Castor qui est deux à cinq fois plus prolifique que les autres stations. Cela démontre la grande importance des tributaires dans le processus de recrutement de la rivière des Escoumins.

Un saumon atlantique (Salmo salar) juvénile. Photo : OBVHCN

Projet connexe

L’état de la population de saumon atlantique juvénile sur la rivière des Escoumins demeure méconnu jusqu’à ce jour. Il s’agit d’informations cruciales puisque le recrutement de nouveaux saumons influence directement l’abondance des adultes.

Un projet parallèle pour la réactivation d’anciens méandres est à venir et devrait rétablir les processus hydrogéomorphologiques de la rivière afin d’améliorer l’habitat du saumon atlantique. Ce projet s’appuiera sur les données récemment recueillies.