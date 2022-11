Le Drakkar essuie un quatrième revers de suite

Le deuxième but du Drakkar a semblé fouetter la troupe de Jean-François Grégoire qui a fourni une bonne opposition à son adversaire, mais il commençait à se faire tard. L’équipe baie-comoise s’est inclinée par la marque de 4-3, une quatrième défaite de suite.

Les Remparts ont été prompt à prendre l’avance en début de première période avec le 10e but de Pier-Olivier Roy, aidé de Théo Rochette et Zackary Bolduc. Ce sont ces deux joueurs qui ont préparé le second but des Diables Rouges avec un tir précis de l’enclave de Charle Truchon.

Le Drakkar se retrouve en avantage numérique en fin de premier tiers et Justin Poirier contourne le filet pour essayer de loger la rondelle derrière Philippe Cloutier, sans succès.

La deuxième période apporte deux buts supplémentaires. D’abord, c’est Davis Cooper qui vient accroître l’avance des Remparts, le compte est alors 3-0. La recrue du Drakkar, Julien Lanthier, ne laisse pas les Remparts se réjouir bien longtemps, puisqu’après seulement 14 secondes, il marque son tout premier but dans la LHJMQ.

À la moitié du dernier engagement, Olivier Ciarlo a effectué tout un arrêt en attrapant la rondelle du bout de la mitaine, sauvant ainsi la mise. Bénéficiant ensuite d’un avantage numérique, Xavier Fortin, placé devant le cerbère de Québec, reçoit le retour et soulève le disque pour le loger dans le haut du filet pour réduire l’écart à 3-2.

Nathan Gaucher profite d’un filet béant pour additionner un but pour les Remparts. Le Drakkar réussit toutefois à marquer un troisième but alors que le gardien de Québec est étalé de tout son long, il ne reste que quelques secondes au match. Le but est d’abord refusé par l’officielle Elizabeth Mantha qui doit aller à la reprise vidéo pour confirmer.

Le Drakkar poursuit son périple vers Shawinigan où il affrontera les Cataractes.