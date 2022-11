Le mini-colloque sur la persévérance scolaire est de retour en Haute-Côte-Nord

Le mini-colloque sur les déterminants de la persévérance scolaire sera de retour en Haute-Côte-Nord pour une sixième édition, le 29 novembre à la polyvalente des Rivières de Forestville et le lendemain à la polyvalente des Berges de Bergeronnes.

Initié par le Comité de la persévérance scolaire HCN, l’activité a pour objectif de faire vivre aux participants une expérience calquée sur ce qu’ils vivront après le secondaire s’ils assistent à un colloque de formation.

Ils exploreront également différents facteurs personnels et déterminants de la persévérance scolaire qui leur démontreront qu’ils ont du pouvoir sur leur réussite.

Au total, ce sont 282 jeunes de troisième à cinquième secondaire ainsi que des groupes FMS, GEA et FPT qui ont confirmé leur inscription à deux des sept ateliers présentés.

Dans chacune des deux écoles, plus d’une quinzaine d’animateurs issus de différents milieux, dont la santé et l’éducation, accompagneront les élèves et les organisateurs dans la réalisation d’ateliers abordant principalement six déterminants de la persévérance scolaire, soit l’alimentation, l’estime de soi, les saines habitudes de vie, les relations avec les pairs, les aspirations scolaires et professionnelles et la capacité de résilience.

Tant à Forestville qu’aux Bergeronnes, le mini-colloque se déroulera sous la présidence d’honneur de la la directrice générale du Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord, Hélène Simard.