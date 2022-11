Les Nord-Côtiers jouent à Sept-Îles

Les hockeyeurs septiliens des formations élites régionales AAA des Nord-Côtiers n’auront pas à faire de la route cette fin de semaine. Les matchs de leur équipe respective dans la Ligue de Hockey d’Excellence du Québec se joueront à l’aréna Conrad-Parent.

C’est la première fois depuis la saison 2015-2016 que des équipes du programme des Nord-Côtiers AAA joueront des matchs du calendrier régulier à Sept-Îles.

Pour l’occasion, les Albatros de l’Est-du-Québec seront de la partie pour trois matchs dans le M13 AAA et autant dans le M15 AAA. Pour la première catégorie, les rencontres sont à 14h30 et 19h samedi et à 10h dimanche. Pour le M15, ça se jouera à 16h et 20h30 le 26 novembre et à 11h30 le lendemain.

Les Nord-Côtiers M13 AAA ont une fiche de cinq victoires, quatre défaites et quatre matchs nuls depuis le début de la saison. Le M15 AAA connaît plus de difficultés avec un seul gain en treize parties et deux verdicts nuls. Les deux équipes sont formées d’un beau mélange de joueurs de la région de la Côte-Nord, dont plusieurs joueurs sont de Sept-Îles.

L’équipe M15 AAA des Nord-Côtiers