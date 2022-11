Premières Rencontres maritimes de la Côte-Nord : sécurité et concertation à l’ordre du jour

L’industrie de la pêche détient la triste palme du secteur professionnel affichant le plus haut taux de mortalité au Canada. Ce constat et la volonté de créer des liens entre les pêcheurs ont motivé l’organisation des premières Rencontres maritimes de la Côte-Nord qui a réuni 116 intervenants à Sept-Îles les 16 et 17 novembre.

« On a réuni des gens de Tadoussac jusqu’à Blanc-Sablon, toute la Côte-Nord était présente. C’est un bel effort de concertation», se réjouit la directrice Côte-Nord au Créneau d’excellence Ressources, Sciences et Technologies marines, Marilou Vanier, co-organisatrice de l’événement initié par la Comité sectoriel de main-d’œuvre des pêches maritimes (CSMOPM )en partenariat avec le Comité permanent sur la sécurité des bateaux de pêche du Québec (CPSBPQ).

«Le point de départ des Rencontres est un colloque qui s’est tenu en 2020 à Rimouski sur la sécurité avec le CPSBPQ. Ils ont fait la projection d’un documentaire sur une tragédie maritime, le naufrage du Nadine, et Guy Vigneault, des Pêcheries Shipek, qui assistait au colloque, trouvait extrêmement important de le diffuser sur la Côte-Nord pour sensibiliser les pêcheurs aux enjeux de sécurité. On a trouvé un super partenaire nord-côtier avec Marilou et son organisation», indique Marjorie Chrétien, directrice générale du CSMOPM.

À la projection du documentaire se sont greffées plusieurs activités.

«Le territoire est tellement grand! Faire déplacer autant de gens, leur faire payer des billets à 2000 $ pour venir de Blanc-Sablon, c’était difficile à justifier, même aux entrepreneurs sensibilisés. On a concocté un programme et les gens ont embarqué », lance Mme Vanier.

Elle rappelle que la Côte-Nord compte 250 détenteurs de permis de pêche, ce qui représente entre 800 et 1000 pêcheurs au total. 20% des ports de pêche du Québec se trouvent sur ce territoire. Les Rencontres auront permis de créer de nombreux liens.

« Il faut travailler plus ensemble. On parle de se rallier, de créer une coalition pour faire avancer des projets de développement au niveau du secteur des pêches. On avait sur place des gens de certains centres de recherches comme Merinov, des entreprises en technologies marines pour venir parler des avancées qui permettent de rendre le secteur plus sécuritaire, plus productif, de respecter la vie marine notamment les baleines noires. La portion « exposant » des rencontres, où on avait également des fournisseurs de services, a été fort appréciée », résume Mme Vanier.

Des activités de réseautage, des visites des installations portuaires, du parc d’hivernage et d’usines de transformation étaient au programme ainsi qu’un 5 à 7 pour reconnaître la contribution des préposés à la transformation.

« On a remis des certificats pour promouvoir le métier », indique Mme Chrétien rappelant que ce secteur est aux prises avec une pénurie de main d’œuvre importante, aggravée par la saisonnalité des emplois.

L’heure est au bilan, mais on sait déjà qu’on souhaite renouveler l’expérience.

«Est-ce que ce sera aux deux ans, tous les ans? C’est à voir, mais les gens se sont connus. Sur la Côte-Nord, on a deux associations professionnelles et un regroupement des compagnies détenues par les communautés autochtones. Ces gens-là ne se parlent pas nécessairement et ce ne sont pas tous les pêcheurs qui sont affiliés. Avoir un espace où tout le monde qui se dit pêcheur se sent interpellé, c’est une belle occasion de les inviter à travailler ensemble », indique Mme Vanier.

Marjorie Chrétien abonde dans le même sens. « On a une volonté d’être plus présent sur la Côte-Nord, car même si nos bureaux sont à Gaspé, notre mandat est national. Cette expérience est concluante. »

« On a jeté les bases d’une nouvelle collaboration et on souhaite pérenniser l’événement », concluent Mmes Chrétien et Vanier d’un commun accord.

Photos courtoisie Marilou Vanier.