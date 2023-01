Le Drakkar prend la mesure des Huskies

Avec quatre défaites consécutives, le Drakkar était à la recherche d’une victoire samedi soir contre Rouyn-Noranda qui l’a battu 8-5 le soir précédent. Malgré une forte opposition des Huskies, le Drakkar l’emporte 6-3.

L’équipe baie-comoise s’inscrit la première au tableau avec un but de Charles-Antoine Dumont qui a récupéré un retour dévié par un joueur des Huskies.

En début de deuxième période, les Huskies nivellent la marque avec un but de Thomas Verdon. En fin d’avantage numérique, Julien Lanthier tire de la ligne bleue et Vincent Collard fait dévier dans le filet pour redonner l’avance à l’équipe nord-côtière.

Collard marque une autre fois quelques minutes plus tard alors qu’il est bien placé dans l’enclave, c’est 3-1. Une bataille fait en sorte que les deux équipes doivent se passer de Mathis Perron chez les Huskies et Matthew MacDonald chez le Drakkar, tous deux punis cinq minutes pour bataille avec une inconduite.

Le Drakkar ajoute un quatrième but avec un jeu tic-tac-toe de Félix Gagnon (12e) et Charles-Antoine Dumont. Le gardien des Huskies Kyle Hagen semble s’être blessé sur la séquence, mais demeure toutefois devant son filet.

Charles-Antoine Dumont marque alors que son équipe joue en désavantage numérique et amène le compte à 5-1. C’est au tour des Huskies de se faire punir pour avoir eu trop de patineurs sur la glace, juste après la fin de celle du Drakkar pour la même raison.

Le Drakkar défend bien son avance. Matthew MacDonald ajoute un sixième but au pointage alors que son équipe est en avantage numérique. Il reste un peu plus de cinq minutes à faire au match et le seul marqueur des Huskies ajouter un but supplémentaire à sa fiche.

Les Huskies enlèvent leur cerbère à la faveur d’un patineur de plus et finissent par marquer un troisième but avec le 15e but de la saison de Bill Zonnon.

Le Drakkar est toujours en Abitibi dimanche alors qu’il rendra visite aux Foreurs de Val-d’Or, à compter de 15 h.