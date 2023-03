Le Hangar Festif veut se faire voir

Le Hangar Festif des Bergeronnes, qui est timidement entré en opération durant la dernière saison estivale, s’est illustré grâce au travail acharné des bénévoles et d’une organisation peu nombreuse mais dévouée. Cette année, l’administration du hangar aura du pain sur la planche : elle veut accroître sa programmation de près du double de celle de la saison antérieure, et se doter d’un personnel régulier.

Difficile de croire à pareille date en 2022 que le hangar rabougri des Ailes du Nord situé près de la piste d’atterrissage allait devenir un lieu culturel phare pour les Bergeronnes.

Suite à un travail de réorganisation avec l’aide de bénévoles, le Hangar Festif se refait une beauté et accueille plus d’une dizaine d’événements de tout genre jusqu’au mois d’août.

« Il y avait plusieurs petits travaux à effectuer, mais avec l’aide de nos différentes équipes on a pu rendre le hangar fonctionnel et l’ouvrir au public », explique Sarah Côté, la coordonnatrice aux loisirs, culture et vie communautaire à la municipalité des Bergeronnes

Tour de force

Interrogée sur le déroulement de la première saison estivale du hangar, la coordonnatrice n’hésite même pas : « Ça a vraiment été numéro 1 sur toute la ligne. Plus de 50 personnes étaient présentes à chaque événement que nous avons organisé, et plus de 200 personnes se sont présentées lors d’événements comme la Fête nationale », ajoute-t-elle.

« Nous sommes fiers du succès de l’année dernière, et cette année nous voulons avoir une programmation encore plus complète », note-t-elle.

Les prestations musicales auront lieu à partir de mois de mai jusqu’en août à chaque semaine, comparativement à l’an dernier où elles se succédaient à chaque deux semaines.

Bien s’entourer

Sarah Côté souhaite engager un responsable à temps plein pour s’occuper du Hangar Festif, qui prendra en charge toutes les opérations de la salle de spectacle.

« En plus de la personne responsable, il y aura un comité qui s’occupera d’apporter les nouvelles idées et une brigade qui s’occupera des montages et démontages », explique la coordonnatrice.

« J’ai reçu beaucoup de messages et de courriels, et je n’ai pas eu le temps de tous les consulter », admet Sarah Côté. « C’est un beau problème », conclut-elle avec humour.

La devanture de l’édifice sera repeinte, et un bar verra le jour pour la saison. La surface du plancher de béton devrait quant à elle être retravaillée moyennant l’arrivée d’une aide financière.

Plus d’activités

L’équipe du hangar a des idées plein la tête. Soucieuse d’offrir un éventail d’activités plus large que la musique, l’organisation souhaite voir la tenue d’activités comme du slam et de l’improvisation.

« Le comité du hangar est toujours à la recherche de gens intéressés à se joindre. On veut que notre programmation soit la plus variée possible », déclare la coordonnatrice.

Le hangar des Ailes du Nord accueillera la fête Nationale le 23 juin prochain avec une multitude d’activités.

« Il y aura des activités pour les plus jeunes comme une guerre de fusils à eau et la fabrication de cerfs-volants, des ateliers de danse et de découverte de la vie marine avec Explos-Nature, un tournoi de beach-volley, un souper, un feu de joie et de la musique toute la journée », énumère Sarah Côté.

Un endroit nécessaire

Hormis la salle de quilles, Les Bergeonnes n’offraient aucun lieu de rassemblement extérieur depuis un bon moment. La naissance du Hangar Festif a changé cet état de fait en attirant non seulement les touristes, mais les locaux. « On n’avait pas d’endroits pour se rassembler en été », rapporte la Bergeronnaise.

Situé près d’une boulangerie, de la plage, d’une base de plein-air, d’un musée et d’un parc, les visiteurs n’ont eu « que des commentaires positifs », précise Sarah Côté.