Après 30 ans à la tête de la pharmacie Brunet de Forestville, Jean-Luc Nadeau laisse place à la relève. Depuis le 1er mars, les pharmaciens Alexandra Beaulieu et Yan Deschênes forment le duo de propriétaires de l’entreprise florissante.

M. Nadeau a pleinement confiance dans les capacités de ses repreneurs. Ils œuvrent tous deux à la pharmacie depuis bon nombre d’années et ils détenaient déjà des parts de l’entreprise en tant qu’associés.

Les derniers mois ont d’ailleurs été un bon entraînement pour la relève qui s’est vu confier les tâches de gestionnaires autrefois réalisées par Jean-Luc Nadeau. « Je ne leur laisse pas toutes les responsabilités du jour au lendemain. Je les ai accompagnés pour qu’ils soient prêts lorsque je leur passerais le flambeau », soutient le pharmacien expérimenté.

Cette période de passation des pouvoirs a d’ailleurs été appréciée par les nouveaux pharmaciens propriétaires. « On est bien outillés pour continuer les activités de la pharmacie. Depuis quelques mois, Jean-Luc nous a vraiment laissés gérer à notre façon », ajoute M. Deschênes.

Originaire des Bois-Francs, Jean-Luc Nadeau ne compte pas quitter la région avec laquelle il est tombée en amour. Il souhaite plutôt prendre du temps pour lui, avec sa famille, tout en continuant à travailler comme pharmacien de temps à autre pour soutenir ses successeurs.

« Je me suis engagé à travailler une fin de semaine sur trois pour les aider et à donner quelques heures par semaine selon leurs besoins. Je ne serai plus là comme propriétaire, mais comme salarié », dévoile l’entrepreneur retraité, qui ne se voyait pas arrêter complètement sa profession pour le moment.

« Le but, ce n’était pas la retraite, poursuit-il. Le fait de ne plus avoir de contact avec les gens, ça me manquerait trop. C’est pour ça que j’aime travailler les fins de semaine, je peux prendre des nouvelles de mon monde. »

Une carrière stimulante

Lors de ses études pour devenir pharmacien, Jean-Luc Nadeau ne se doutait pas qu’il exercerait son métier sur la Côte-Nord, à Forestville. « Ce sont les propriétaires de la pharmacie de Forestville de l’époque, Mona Ouellet et Yvan Proteau, qui m’ont approché pour que je vienne faire mes stages avec eux », raconte-t-il.

Il a accepté l’opportunité qui lui a été offerte à la condition qu’il demeure sur place un an à la suite de ses stages pour œuvrer comme pharmacien. L’année s’est finalement transformée en trois décennies de services à la population de la Haute-Côte-Nord.

« Après 5 ans, les propriétaires voulaient vendre la pharmacie. C’est donc en 1992 que j’en ai fait l’acquisition », se remémore M. Nadeau, heureux et

fier d’avoir servi la population pendant toutes ces années.

Sa passion pour la planche à voile fait partie des raisons qui l’ont retenues dans la région. Il n’a pas trouvé de meilleurs endroits au Québec pour la pratiquer. « Quand j’ai vu le lac Laval, je suis tombé en amour », renchérit-il ajoutant qu’il a aussi développé du plaisir pour la motoneige et le quad.

Quand il repense à sa carrière, Jean-Luc Nadeau ne peut qu’être fier. « Je suis très heureux et satisfait. J’ai été très bien entouré par mon équipe, heureusement, puisque les premières années n’ont pas été faciles. J’étais seul comme pharmacien de 1992 à 1997. Je travaillais deux à trois semaines consécutives », témoigne le Forestvillois d’adoption.

Aujourd’hui, alors qu’il passe le flambeau à deux jeunes pharmaciens dynamiques et passionnés, M. Nadeau a le sentiment du devoir accompli. « Je suis vraiment content de compter sur cette belle relève pour continuer les opérations de la pharmacie de Forestville. La population est entre de bonnes mains et ça me rend fier », assure-t-il.

Une relève motivée

Yan Deschênes et Alexandra Beaulieu, âgés respectivement de 33 et 28 ans, cultivaient l’objectif de prendre les rênes de la pharmacie de Forestville depuis plusieurs années. Ils ont d’ailleurs fait l’acquisition d’une première entreprise, soit la pharmacie Brunet de Chute-aux-Outardes, l’an dernier.

« Quand on a commencé à travailler ensemble, c’était une évidence qu’on allait acheter ensemble. On a vu qu’on avait des aptitudes et une vision qui se complètent et s’harmonisent. On fait une bonne équipe », révèle Mme Beaulieu.

Les pharmaciens propriétaires ont aussi la chance d’être entourés d’une équipe d’environ 30 employés, sur qui ils peuvent compter pour desservir la population de Colombier à Longue-Rive. « C’est notre pharmacie, avec nos patients et notre équipe qu’on aime. C’était ça qu’on voulait faire », lance la pharmacienne, appuyée par son collègue.

Seul changement pour la clientèle, le nom de Jean-Luc Nadeau sera retiré de la bannière de la pharmacie tout comme sur les étiquettes de médicaments. Les heures d’ouverture et les services demeurent les mêmes. Les nouveaux propriétaires continueront de prioriser les besoins de leur clientèle et projettent déjà des projets de rénovation.