Huit représentants de Bitfarms débarquent à Baie-Comeau jeudi

Ce n’est pas un, ni deux, ni même trois représentants de Bitfarms qui passent la journée à Baie-Comeau jeudi, mais bien une équipe de huit personnes.

« C’est pour commencer déjà à mettre la main à la pâte, commencer à voir les airs « , a expliqué Benoit Gobeil, vice-président principal, Opération et infrastructures chez Bitfarms, en faisant notamment référence aux travaux à prévoir et à la main-d’oeuvre à trouver.

La visite de M. Gobeil et de ses collègues survient deux jours après que l’entreprise québécoise spécialisée dans le minage de bitcoins ait annoncé la conclusion d’une entente avec la Ville de Baie-Comeau pour l’obtention de 22 mégawatts (MW) de puissance.

Outre une importante rencontre avec les autorités de la Ville en début d’après-midi, les gens de Bitfarms ont fait le tour de certains entrepreneurs locaux en vue de la planification des travaux nécessaire dans le bâtiment de l’avenue Babin auparavant occupé par Ferblanterie Côte-Nord. On peut penser aux domaines de l’électricité, de la plomberie et de la menuiserie.

La vice-présidente aux ressources humaines est également du voyage. En prévision de la première phase de réalisation de la ferme de minage de cryptomonnaie, 15 employés seront nécessaires. Dans la deuxième phase, il en faudra jusqu’à une dizaine de plus. Pendant la construction, ce sera de 55 à 60 travailleurs provenant de différents sous-traitants qui seront requis.

Main-d’oeuvre

Malgré la rareté de la main-d’oeuvre dans la Manicouagan comme partout au Québec, Benoit Gobeil est confiant de recruter le personnel suffisant. « On vient attirer des employés plus jeunes qui sont intéressés à la crypto, aux ordinateurs, qui veulent se mettre la main à l’intérieur de l’ordinateur », a indiquécelui qui souhaite aussi contribuer à la rétention des jeunes en région.

« On a besoin de jeunes qui veulent apprendre. On forme toutes les personnes à l’intérieur de Bitfarms. (…) La personne peut sortir du secondaire puis on va être capable de la former directement. »

Bâtiment à construire

D’ici à la fin du troisième trimestre de 2023, Bitfarms devrait être en activité dans l’ancien bâtiment de Ferblanterie Côte-Nord grâce aux 11 premiers mégawatts dont elle disposera.

Les frères Louis et Guy Roberge, de la Ferblanterie Côte-Nord, se trouvaient dans leur bâtiment de l’avenue Babin, jeudi, à l’occasion du passage de l’équipe de Bitfarms.

Par la suite, un nouveau bâtiment sera construit tout près en prévision de la deuxième phase et de la consommation totale de 22 MW.

Au total, ce sont 6 000 ordinateurs, appelés des mineurs, qui seront installés en série à Baie-Comeau.

Et pour ce qui est du bruit généré par le fonctionnement des machines, Benoit Gobeil se fait rassurant. Il rappelle que Bitfarms est rendu à la sixième génération de sa technologie depuis 2017. « On est capable de contenir notre son à l’intérieur de l’usine, mais continuer d’avoir une bonne ventilation pour nos mineurs », a-t-il mentionné.

Bitfarms possède des fermes de minage de bitcoins dans plus d’une dizaine de municipalités, principalement en Estrie et en Montérégie. En 2022, elle a lancé des activités dans trois sites totalisant 96 MW à Sherbrooke.

La cryptomonnaie demeure un domaine d’avenir, assure le vice-président principal, Opérations et infrastructures. « Le bitcoin se porte beaucoup mieux qu’il se portait il y a deux, trois mois. Si on parle de voilà huit mois, c’était comme l’extase. C’est toujours un cycle. C’est toujours un peu comme la Bourse, comme l’or. Il y a des hauts et des bas ».

