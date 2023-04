Congrès de la Fédération québécoise des coopératives forestières : Boisaco se distingue

Jean-Patrice Tremblay, la sous-ministre du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs Line Drouin, Kim-Priscilla Plante et le président de la FQCF, William Lebel. Photo Facebook

3 travailleurs du groupe Boisaco ont reçu des distinctions lors du congrès de la Fédération québécoise des coopératives forestières (FQCF) tenu dans la région de Québec le 13 et 14 avril dernier. André Gilbert, Kim-Priscilla Plante et Gilles Lamarre ont reçu respectivement le mérite coopératif, le mérite de la relève et le mérite d’excellence.

Le FQCF a tenu son premier congrès annuel en présentiel depuis le début de la pandémie au Delta Marriott au Mont Sainte-Anne, qui offre des panels, des ateliers et des espaces d’exposition aux coopératives et entreprises forestières.

« Pour le Groupe Boisaco, c’est évidemment une grande fierté. Nous avons reçu 3 mérites sur 4 », affirme Julie Labille, responsable des communications chez Boisaco.

Gilles Lamarre, directeur du développement des Ressources humaines à la retraite depuis l’été 2022, s’est mérité le mérite d’excellence de par son « implication dans un grand nombre de comités qui vont bien au-delà du seul secteur forestier », peut-on lire dans un compte-rendu de la FQCF.

« M. Lamarre était évidemment en charge des ressources humaines, des questions de santé-sécurité et il a été l’instigateur du projet de recrutement de nos travailleurs du Nicaragua, entre autres », affirme la responsable des communications chez Boisaco.

Le mérite coopératif a été décerné à André Gilbert, le directeur général de Boisaco et Président de Valibois de St-David-De-Falardeau et Bersaco aux Bergeronnes, deux compagnies du groupe Boisaco spécialisées dans la transformation des essences feuillues.

« André s’est toujours distingué par son dynamisme, son sens développé du travail d’équipe et son souci de l’amélioration continue. André a activement participé à l’intégration des travailleurs des compagnies Ripco et Granulco à la coopérative Cofor et a fait preuve de leadership et de dévouement dans la création de la coopérative Valisaco, regroupant les travailleurs de Bersaco et Valibois », confirme Julie Labille.

La superviseuse de récolte Kim-Priscilla Plante s’est vu remettre le mérite de la relève 2023. « Kim veille au bon déroulement des opérations de récolte avec le rubanage, la sécurité du terrain, la vérification de la qualité, la vérification environnementale, et l’inspection des machines, et fait le lien entre Boisaco et nos entrepreneurs », rapporte Mme Labille.

« C’est une belle reconnaissance de la qualité de notre travail et de l’efficacité de notre modèle coopératif qui permet notamment de faire émerger des talents précieux pour notre organisation », conclut Julie Labille.