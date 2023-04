L’hôpital des Escoumins rafraîchit quatre de ses chambres 

Quatre chambres de l’hôpital des Escoumins subissent une cure de rajeunissement actuellement. Plastrage et peinture sont à réaliser « pour améliorer l’environnement des usagers dans l’installation », selon le CISSS de la Côte-Nord.

Un peu moins de 20 000 $ sont nécessaires pour la réalisation de ces travaux qui se déroulent à raison d’une chambre par semaine pour une durée de quatre semaines. Le contrat a été accordé à l’entreprise des Escoumins, Les Constructions BEST.

Notons que certaines chambres avaient été rénovées avant la pandémie et d’autres le seront ultérieurement.

Du côté du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, on assure que les impacts pour les bénéficiaires sont minimes.

« Une circulation du travailleur (au début, pour le dîner et à la fin de son quart) et du bruit inhabituel peut se faire entendre. Les travaux se font de jour seulement et en pression négative en utilisant un équipement avec filtre HEPA. Alors, il n’y a aucune poussière qui peut s’échapper de la zone des travaux », confirme Pascal Paradis, adjoint à la PDG – relations médias, communications et affaires corporatives par intérim.

Nouveau balcon

Un autre projet est également prévu à l’établissement de santé escouminois. L’entreprise Constructions Méthodex a été mandatée pour l’ajout d’un balcon au CHSLD. La construction débutera à la mi-mai.

« Ces travaux devaient débuter en 2020, mais avec la pandémie, ils ont été retardés. Ce balcon permettra aux résidents de profiter de l’air extérieur et de la vue sur le fleuve », explique M. Paradis, par courriel.