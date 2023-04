Lettre ouverte concernant la grève de l’Alliance de la fonction publique du Canada

Les travailleuses et travailleurs responsables d’aider les autres travailleuses et travailleurs qui ont besoin de prestations d’assurance-emploi sont maintenant en grève pour obtenir un contrat de travail équitable.

Les organisations communautaires et de la société civile soussignées demandent instamment au gouvernement fédéral de négocier une convention collective équitable avec les travailleuses et travailleurs en grève de Service Canada.

Nous collaborons avec les travailleuses et travailleurs au chômage et défendons leurs intérêts en cas de congédiement, de congé de maladie ou parental, ou de besoins en matière de formation. Plusieurs de ces travailleuses et travailleurs sont vulnérables et racialisés. Nous savons par expérience à quel point il est important pour ces personnes que leurs demandes et révisions d’assurance-emploi soient traitées dans les plus brefs délais. La subsistance même de ces personnes et de leur famille en dépend.

Partout au pays, des dizaines de milliers de Canadiennes et Canadiens comptent sur les travailleuses et travailleurs de première ligne de Service Canada qui administrent le programme d’assurance-emploi. Ces travailleuses et travailleurs sont en grande majorité représentés par le Syndicat de l’Emploi et de l’Immigration du Canada (SEIC), un élément de l‘Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) qui a déclenché une grève à l‘échelle nationale le 19 avril.

Afin de fournir un service adéquat aux clients et de réaliser ce travail essentiel, les employées et employés de Service Canada ont besoin de meilleurs niveaux d’effectifs. Ils méritent également le respect et des salaires qui leur permettent de composer avec l’inflation.

Il n’y a pas si longtemps, le gouvernement du Canada remerciait les travailleuses et travailleurs des services publics comme celles et ceux de Service Canada pour les services absolument essentiels et de grande qualité fournis pendant la pandémie de la COVID-19.

Nous sommes entièrement d’accord. Il est maintenant temps de négocier un contrat de travail équitable avec l’AFPC et une convention collective qui respecte et valorise le travail crucial réalisé par les travailleuses et travailleurs de Service Canada… jour après jour.

Au nom du groupe de travail interprovincial sur l’assurance-emploi