Opération Enfant Soleil redonne à la Côte-Nord

Les gens d’Opération Enfant Soleil ont profité de leur visite sur la Côte-Nord pour remettre des dons de 57 954 $ aux deux hôpitaux de la région. Ils ont aussi visité la famille de l’Enfant Soleil de la région, Payton, à Baie-Comeau. On aperçoit Sony et Éric Cayouette des 2Frères, en compagnie du papa Tommy Ouellette, son aînée Hayden, la maman Manon St-Pierre et la petite Payton, l’Enfant Soleil de la Côte-Nord.

Une équipe d’Opération Enfant Soleil passe deux jours sur la Côte-Nord en compagnie des 2Frères pour confirmer deux dons totalisant 57 954 $ aux hôpitaux de Baie-Comeau et de Sept-Îles destinés à l’achat d’équipements spécialisés.

Président-directeur de l’organisme depuis un an, Jonathan Gendron vient annoncer, mercredi, un don de 38 050 $ à l’Hôpital de Sept-Îles pour l’acquisition d’une civière pédiatrique, deux moniteurs à signes vitaux, une balance et deux lampes de photothérapie permettant le traitement précoce de la jaunisse chez les nouveau-nés. Cet investissement porte à 544 893 $ la contribution d’Opération Enfant Soleil à ce jour.

Mardi, l’Hôpital Le Royer à Baie-Comeau a reçu une somme de 19 904 $ pour l’achat de deux moniteurs physiologiques permettant de surveiller des paramètres vitaux des petits. Jusqu’à maintenant, l’établissement a obtenu 427 073 $ de l’organisme qui vient en aide aux enfants malades.

De passage chez nous dans le cadre de la Tournée des mercis, M. Gendron n’a pas manqué de souligner que l’activité était le moment dans l’année où la mission d’Opération Enfant Soleil prenait tout son sens. « On vient remettre notre contribution grâce à tous les efforts de tous les Québécois durant toute l’année. On vient remettre notre contribution dans toutes les régions du Québec pour supporter les hôpitaux, pour bien les équiper ».

Les hôpitaux des régions reçoivent 13 % des dons reçus l’année précédente, soit plus de 21 M$ en 2022, et les grands centres pédiatriques, 87 %. Le Centre mère-enfant de Québec, où plus de 1 200 enfants de la Côte-Nord sont traités annuellement, en fait partie.

Pour redonner

Si les 2Frères se joignent à la Tournée des mercis cette année, c’est pour promouvoir la mission d’Opération Enfant Soleil d’un hôpital à un autre. « Pour que les enfants malades avec des besoins particuliers puissent rester le plus possible en région plutôt que de faire le déplacement entre ici et les grands centres », a expliqué Sonny Cayouette alors qu’il se trouvait à Baie-Comeau.

Ce dernier et son frère Éric embrassent d’autant plus la cause qu’ils ont des enfants. « Nous on a la chance d’avoir des enfants en santé, c’est important pour nous de redonner », a-t-il poursuivi, en ayant une pensée pour les parents qui n’ont pas leur chance et qui doivent aussi se déplacer loin de leur domicile pour permettre à leur enfant de recevoir les soins nécessaires.

« Ça me tient énormément à coeur de pouvoir permettre aux enfants malades en région de pouvoir avoir accès à plus d’équipements », a conclu le co-porte-parole de l’organisme.

Payton, l’Enfant Soleil

Cette année, le rôle d’Enfant Soleil de la Côte-Nord, un rôle d’ambassadrice, revient à la petite Payton Ouellette, deux ans, de Baie-Comeau. Les gens d’Opération Enfant Soleil ont d’ailleurs profité de leur présence en ville pour tourner dans son environnement une capsule vidéo qui sera présentée lors du téléthon du 4 juin à TVA.

Benjamine de Manon St-Pierre et Tommy Ouellette, également parents de Hayden, trois ans, Payton est atteint d’une maladie d’un nom long comme ça qui a été diagnostiquée au Centre mère-enfant du CHU de Québec. Dans les faits, son hypophyse, une glande située à la base du cerveau qui sécrète normalement les hormones indispensables à la vie, ne fonctionne pas du tout. On peut penser à l’hormone du stress et l’hormone de croissance. Sa glande thyroïde est également atteinte.

Selon M. Ouellette, l’hypophyse de Payton n’est pas opérable en raison de sa localisation. « Elle est mal formée, elle ne fonctionne pas et ne fonctionnera jamais. Elle va avoir de la médication toute sa vie. (…) Il va falloir qu’elle ait une discipline de vie plus que les autres (…), mais ça ne l’empêchera pas de vivre sa vie normalement. »