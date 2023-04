La Randonnée Vélo Santé mise gros pour 2023

Sur la photo : Jacques Parent, président de la Fondation SSSM et directeur principal DDA chez Cima +, Jean-Philippe Comtois, coprésident et directeur des ressources financières au CISSS de la Côte-Nord, Dave Prévéreault, coprésident et directeur du marketing chez Tourisme Côte-Nord, Dominic Martin, chef des communications chez Alcoa, Marie-Ève Hébert, coordonnatrice aux communications et aux événements à la Fondation SSSM et Dr Denis Lavoie, chirurgien orthopédiste.

Le comité organisateur de la Randonnée Vélo Santé Alcoa se réjouit d’entamer ce qui sera une année historique pour l’événement et la région.

La 19e édition de la randonnée se tiendra du 25 au 27 août et affiche déjà un nombre record d’inscriptions. Deux cyclistes engagés depuis six éditions assurent aujourd’hui la présidence d’honneur et ont créé un engouement sans précédent pour 2023.

Jean-Philippe Comtois, directeur des ressources financières au CISSS de la Côte-Nord, et Dave Prévéreault, directeur marketing chez Tourisme Côte-Nord, souhaitent miser sur la pérennité de la randonnée. Ceux-ci ont provoqué une grande chaîne de solidarité lors de la clôture de l’événement en 2022 et ont reçu 87 inscriptions sur place. Le record était antérieurement de 86 participants.

Aujourd’hui, ce sont 97 personnes inscrites à la Randonnée Vélo Santé Alcoa. « On s’est dit que c’était bien 97 cyclistes. C’est 11 de plus que le record, mais on aimerait vraiment ça en avoir 100, c’est un beau chiffre », s’exclame Jean-Philippe Comtois.

Un appel est lancé aux cyclistes afin d’aller chercher les trois personnes manquantes pour atteindre le nombre magique de 100. « Oui, c’est un défi de logistique, mais ça sera agréable de le faire à 100 cyclistes. On a la capacité de le faire et c’est toute la population de la Manicouagan qui va en bénéficier », ajoute ce dernier.

Évidemment cela influencera le montant amassé au bout de l’aventure. Rappelons que chaque cycliste doit récolter au minimum 1 500 $.

« L’engouement pour la Randonnée Vélo Santé est très présent. Il y a peu d’événements sportifs dans la région qui existent depuis près de 20 ans! Nous pouvons être fiers de cet événement », rappelle Dave Prévéreault.

L’orthopédie et la jeunesse

Les cyclistes pédaleront cette année pour deux projets santé de la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan. Tout d’abord, l’événement permettra l’acquisition d’équipements chirurgicaux pour l’orthopédie à la fine pointe de la technologie.

« L’objectif de l’acquisition est de bonifier notre inventaire afin de répondre de façon optimale au nombre grandissant de patients qui auront besoin d’un remplacement articulaire dans les années à venir, de simplifier la planification et de maximiser l’utilisation des journées opératoires » explique Dr Denis Lavoie, chirurgien orthopédique et cycliste 2023.

La randonnée soutient également un projet d’acquisition d’équipement sportif et récréatif pour les jeunes du Centre de réadaptation et de protection de la jeunesse Baie-Comeau. L’argent amassé servira à acheter des modules de jeux, des ballons, des vélos, des balançoires et encore plus.

Pour Dr Lavoie, cela permet « une fois de plus à la fondation d’aider à l’amélioration des soins de santé dans la Manicouagan et de l’attention apportée à la jeunesse. »

Raison d’être

Dominic Martin, chef des communications chez Alcoa, la randonnée est bien implantée dans la région et la fondation a su démontrer son importance.

« C’est un bel exemple d’engagement communautaire. Des gens vont se retourner vers leurs proches et leurs amis pour amasser des fonds pour une cause », mentionne-t-il.

Celui qui y a participé en tant que cycliste en 2019 remarque : « J’ai eu l’occasion de rouler et de voir ce que ça représente et j’ai constaté l’extraordinaire mobilisation. Non seulement grâce aux gens qui roulent, mais aussi grâce à toute la logistique qu’il y a derrière l’événement. »