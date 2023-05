Les Gens de mon pays : le grand retour d’une petite chorale

Le nouveau chef de choeur Gabriel Holden Rousseau dirigera quelques pièces lors des concerts du choeur à Bergeronnes et Forestville le 10 et 11 juin prochain.

Le chœur Les gens de mon pays peut maintenant faire le deuil de ses années difficiles engendrées par la pandémie de COVID-19. Nouveaux chefs de chœur, nouveau répertoire, et nouvelle prestation hors du village des Bergeronnes qui les héberge depuis plus de vingt ans déjà.

Les années COVID-19 ont été dures pour la petite chorale Les gens de mon pays, fondée aux Bergeronnes au tournant des années 2000 par Nathalie Ross.

« Quand je suis arrivé en 2018, nous étions environ 16 choristes. Le nombre de choristes commençait à descendre, car certains manquaient d’intérêt ou de temps, et la pandémie de Covid-19 a réduit ce nombre à 12 », raconte Jocelyn Lefebvre, président du conseil d’administration du chœur Les gens de mon pays.

« Tout le monde pensait que ça allait mourir là. Je ne voulais pas que ça arrive et j’ai travaillé pour que la chorale survive », se remémore-t-il.

« J’ai tenu une consultation auprès des choristes pour savoir qu’est-ce qu’on pourrait faire pour se renouveler. J’ai pris toutes les idées et j’ai appliqué ce que je pensais être le mieux, et c’est ce que ça a donné au final », conclut-il.

Changement de direction

Le nombre de choristes s’élève aujourd’hui à une trentaine, et les membres du chœur proviennent en majorité des Bergeronnes, mais aussi de Tadoussac et Les Escoumins.

« On a pris une autre direction en élargissant notre répertoire, et ça a changé les choses pour le mieux », explique fièrement Jocelyn Lefebvre.

« On a commencé à chanter des chansons pop, et par la force des choses ça a attiré d’autres choristes » ajoute-t-il.

Karl Tremblay, chef de plus d’une dizaine de chorales dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean, s’est joint à l’aventure l’an dernier.

« Il a décidé de prendre les rênes du chœur pour une session, et il a tellement aimé ça qu’il est resté un an de plus avec nous pour faire du mentorat auprès des deux apprentis-chefs de chœur », raconte Jocelyn Lefebvre.

Karl Tremblay sera accompagné des deux nouveaux chefs de chœurs fraîchement sortis de leur formation, Marilou Meehan et Gabriel Holden Rousseau qui dirigeront quelques pièces.

Concerts d’été

La chorale effectuait auparavant des tournées dans les résidences de personnes âgés dans l’est du territoire, mais jamais de spectacle en salle. La direction a alors approché le comité de spectacles de Forestville et sa nouvelle salle de spectacle rénovée pour complémenter son spectacle à l’église des Bergeronnes du lendemain.

Ce sera sous le thème Au chœur de la diversité que les choristes se produiront cette année. « On a choisi le thème parce qu’on est beaucoup de choristes de tous les âges et tous les villages, et les chansons comme nous sont très variées », précise Bryan Martel-Hovington, responsable des communications.

Il y aura en plus deux numéros musicaux surprises par des invités. « Ça va être une expérience formidable », promet le responsable aux communications. « Il va y avoir de très belles chansons qui seront présentées, autant touchantes que réjouissantes », ajoute-t-il avec le sourire.