Linda Isabelle expose à Jonquière 

Quoi de mieux qu’une exposition sous le thème Gazoline à Jonquière pour souligner 10 années à vivre de son art. C’est ce qu’a choisi l’artiste-peintre forestvilloise Linda Isabelle.

Du 15 au 27 mai, la passionnée de peinture exposera une vingtaine de toiles à la galerie Sofia art studio de Jonquière. Le 20 mai, elle rencontrera le public saguenéen dans le cadre du vernissage de l’exposition.

« C’est la première fois que je vais exposer à Jonquière. Je n’ai pas beaucoup fait d’exposition au Saguenay à l’exception de quelques symposiums. J’ai hâte de voir si les gens seront au rendez-vous vu que je ne suis pas beaucoup connue à cet endroit », divulgue la principale intéressée.

Ce sont les moteurs qui seront en vedette dans cette exposition qui fera plaisir au propriétaire de la galerie d’art, qui est aussi à la tête d’une concession Harley-Davidson. « C’est lors d’une exposition qu’une dame de la galerie m’a approchée. Elle a aimé mes œuvres et on a commencé à discuter d’une possible collaboration », raconte Linda Isabelle.

Finalement, une entente a été conclue et l’exposition a pu naître. Elle s’est avérée un véritable défi pour l’artiste-peintre à la fois pour les détails reliés aux moteurs et pour le délai de production des tableaux.

« Même si je ne fais pas du réalisme, il faut que les pièces et les motos, par exemple, se ressemblent un peu. Il faut que ça fasse du sens », explique-t-elle en précisant qu’elle a eu environ trois à quatre semaines pour peindre ses réalisations, qui sont toutes des nouveautés.

La Forestvilloise, dont la renommée est de niveau international, avait un thème à respecter, mais carte blanche pour tout le reste. C’est elle qui a réfléchi à toutes les scènes reproduites sur les toiles tout en s’inspirant du quotidien et de ses proches.

La collection plaira à un large public puisqu’autant les hommes que les femmes y sont en vedette. « Je ne voulais pas un univers entièrement masculin ou féminin. Je voulais que tout le monde puisse se reconnaître dans les scènes que je peins », dévoile l’artiste, qui sera entourée d’une équipe de Forestville pour son vernissage.

10 ans de carrière

Linda Isabelle peint depuis longtemps, mais c’est il y a 10 ans qu’elle s’est véritablement dévoilée en tant qu’artiste-peintre et qu’elle a commencé à vivre de son art. Au fil des années, elle a développé ses compétences et son réseau et aujourd’hui, elle bénéficie d’une réputation enviable à travers la province et même en Europe.

Des moments marquants, elle s’en remémore plusieurs, mais elle dénote surtout sa détermination et sa persévérance. « J’ai vécu des moments difficiles dans ma vie personnelle au fil des ans. Ce n’était pas facile de développer ma carrière en même temps », se souvient-elle mentionnant qu’elle est désormais « heureuse » dans les deux sphères de sa vie, soit personnelle et professionnelle.

Parmi ses souvenirs les plus mémorables, Linda Isabelle pointe son voyage en Europe, où elle fait maintenant affaire avec deux galeristes, ainsi que les différents symposiums auxquelles elle a participé. « J’ai fait une centaine d’événements dans ma carrière, ce n’est pas rien », souligne-t-elle.

Cette année, elle ne prendra part qu’à des symposiums sur invitation, c’est-à-dire qu’elle n’a pas à s’y inscrire. « Les organisateurs m’appellent pour que j’y sois. Je serai même la présidente d’honneur de celui de Louiseville. C’est le fun que les invitations viennent à moi. »

Pour l’artiste-peintre, ces 10 dernières années ne sont que le début de sa carrière artistique. Elle souhaite continuer encore longtemps à évoluer dans ce domaine. Parmi ses objectifs, on retrouve notamment un autre voyage en Europe, où il y a de la demande pour son art, ainsi qu’un déménagement pour pouvoir utiliser sa maison au complet comme atelier.

En attendant, Linda Isabelle invite tous les amateurs d’art, de motos et d’autos à venir voir son exposition à Jonquière. Lors de son vernissage, des prix de présence et d’autres surprises seront au rendez-vous.