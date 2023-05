La saison du traversier Trois-Pistoles – Les Escoumins retardée

Un bris mécanique est à l’origine de l’annulation des premières traversées du navire L’Héritage 1, qui relie les rives de Trois-Pistoles et Les Escoumins.

La Compagnie de navigation des Basques a confirmé en début de semaine être en attente « de pièces indispensables au remontage de ses arbres d’hélices ».

La saison menaçait donc déjà d’être retardée de quelques jours à deux semaines, selon la disponibilité des pièces attendues.

Ce matin (12 mai), l’entreprise a annoncé l’annulation des traversées prévues entre le 19 et le 24 mai.

« Nous avons besoin de temps pour terminer une réparation essentielle à nos opérations. Nous sommes vraiment désolés des inconvénients que cela peut entraîner auprès de notre fidèle clientèle. Nous allons prendre le temps de bien faire les choses, car notre mission première est de traverser des gens et des véhicules en toute sécurité », peut-on lire sur la page Facebook Traversier Trois-Pistoles – Les Escoumins.

Les personnes qui avaient réservé leur traversée seront remboursées.

Artisans recherchés

D’autre part, dans le but de faire rayonner les régions ainsi que les artistes et artisans, la Compagnie de navigation des Basques a mis sur pied un programme visant à offrir une visibilité et un point de vente en consigne pour des items issus d’artistes ou d’artisanat local.

« Une des missions secondaires que la CNB s’est donnée dans les dernières années est de mettre en avant-plan nos merveilleuses régions. Nous offrons en majorité des produits locaux au comptoir lunch et nous voulons offrir cette même offre locale dans notre boutique souvenir », indique-t-elle sur les réseaux sociaux.

Les artistes ou artisans peuvent donc soumettre leur création en remplissant un formulaire et la direction analysera la possibilité de les exposer à bord du traversier.