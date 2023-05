L’accès gratuit aux tests rapides pour la COVID-19 réservé aux personnes vulnérables

Depuis le 15 mai, l’accès gratuit en pharmacie aux tests rapides pour la COVID-19 est réservé aux personnes à haut risque de complications et aux clientèles bénéficiant de la gratuité des médicaments sous le régime public d’assurance médicaments.

C’est ce qu’a annoncé le ministère de la Santé et des Services sociaux en mars dernier. Il avait aussi mentionné dans un communiqué que le « Programme de distribution de tests rapides de dépistage de la COVID-19 » est prolongé jusqu’au 31 mars 2024.

Notons que les personnes considérées comme étant à risque sont les adultes avec une immunosuppression, les gens âgés de 60 ans et plus, les femmes enceintes, et les adultes vivant avec une maladie chronique.

Quant aux personnes qui bénéficient de la gratuité des médicaments, il s’agit des prestataires d’aide financière de dernier recours, des gens de 65 ans et plus à faible revenu, des enfants et des étudiants à temps plein de moins de 25 ans.

Cette restriction à l’accès gratuit s’explique par « l’évolution favorable de la situation au cours des derniers mois », selon le communiqué du MSSS.

Les établissements scolaires et les Centres de la petite enfance continueront de distribuer gratuitement des autotests. Il sera aussi possible pour la population de se procurer des tests rapides dans les centres de vaccination et les centres de dépistage de la COVID-19.