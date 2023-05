Une bonne saison de golf à l’horizon

Les terrains des clubs de golf de Forestville et de Tadoussac s’apprêtent à accueillir les passionnés de golf pour la saison estivale. Photo Facebook

Les amateurs de golf seront comblés cette année en Haute-Côte-Nord. Le club de golf Le Méandre de Forestville et le club de golf de Tadoussac ont bénéficié d’une période de dégel clémente et de nouvelles améliorations qui agrémenteront le parcours des passionnés de golf de la région et du reste de la province.

Carol Girard, le directeur général du club de golf Le Méandre, est fébrile à l’approche de la saison de golf.

« Nous allons ouvrir le 19 mai, et notre équipe s’affaire depuis deux semaines aux préparations sur les terrains », explique-t-il d’emblée.

« Notre calendrier reste assez semblable à celui de l’an dernier avec les tournois et les classiques », fait-il savoir.

Malgré l’épisode de tempête frappante qui a altéré le paysage et fait tomber des arbres le 23 décembre dernier, le terrain s’est vite fait mettre à niveau.

« Nous avons terminé de nettoyer ça la semaine dernière. Nous avons eu l’aide de bénévoles qui ont aidé à couper les restants avec nos employés », dévoile Carol Girard.

« Le terrain est en très bonne condition. Exceptionnellement ça a été une très belle année, nos verts sont beaux et les conditions seront super pour l’ouverture », promet-il.

Pas de problème de main-d’œuvre

Contrairement à beaucoup d’entreprises, l’équipe du Méandre n’a pas eu à se démener pour afficher complet.

« Cette année nous avons tout notre personnel au chalet et sur le terrain. Nous avons commencé à travailler ça de bonne heure, et il y a des gens qui sont revenus vers nous », indique le directeur.

« Nous avons une bonne rétention de main-d’œuvre, et c’est plaisant pour nous », laisse-t-il tomber.

La pandémie de COVID-19 et ses restrictions sanitaires, qui ont d’abord limité la pratique du golf, semblent cependant avoir aidé la consolidation et l’ajout de nouveaux visiteurs.

« Depuis la COVID-19 nous avons un achalandage un peu plus élevé, et ça s’est maintenu l’an passé », assure le directeur.

Le directeur général du club Le Méandre revient avec satisfaction sur la saison 2022.

« L’an dernier ça a été une bonne saison, dans l’ensemble ça a été très positif. La clientèle locale et touristique était au rendez-vous », conclut-il.

Nouveautés

Des amateurs de partout en province fréquentent le club Le Méandre. « Les amateurs viennent d’un peu partout. Il y en a de Montréal ou de Québec », observe Carol Girard.

À l’approche du 20e anniversaire en 2025, le club de golf Le Méandre déploie lentement des ajouts de services additionnels.

« On est en train de se préparer lentement pour organiser des activités pour le 25e anniversaire », observe le directeur. « Ça risque d’être une grosse année », lance-t-il.

Les clients pourront effectuer leur réservation en ligne avec l’application Chronogolf, une nouveauté cette année.

Le Méandre a également fait appel à l’épandage d’hydrosemence, un mélange de semences, d’engrais, d’un produit liant et du paillis avec de l’eau, pulvérisée à même le sol pour assurer une couverture gazonnée des terrains.

« On complète les endroits où il manquait du gazon sur le terrain », explique le directeur. « On termine l’œuvre », laisse-t-il entendre avec humour.

Un projet d’émission télévisée attend également les amateurs cet été.

« Le programme télévisé GolfMag de TVA va venir faire une émission chez nous au mois de juillet. Ça va nous donner une bonne visibilité au niveau provincial », assure Carol Girard.

Club de golf de Tadoussac

Le club de golf de Tadoussac, qui fêtait ses 120 ans en 2022, a procédé à d’importants travaux d’irrigation en automne dernier pour contrer les effets des sécheresses estivales.

« Grâce à un système d’irrigation informatisé prévoyant l’installation d’un réseau de gicleurs aux endroits les plus stratégiques du terrain et à des travaux de réensemencement, nos usagers profiteront d’une expérience à la hauteur de leurs exigences et de leurs attentes », peut-on lire sur le site internet du club.

Une journée de corvée est prévue avant l’ouverture officielle du dimanche 21 mai.