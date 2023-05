Le Réseau BIBLIO de la Côte-Nord reconnaît l’apport de ses bibliothèques

L’apport « exceptionnel des bibliothèques municipales pour leur communauté et la région » sera souligné lors de la troisième édition des Prix reconnaissance des bibliothèques, organisé par le Réseau BIBLIO de la Côte-Nord (RBCN).

Le RBCN dévoile le nom des finalistes et les lauréates seront connues le 2 juin lors d’une soirée de gala tenue au Musée régional de la Côte-Nord, à Sept-Îles. Cet événement sera présenté dès 18 h 15 en direct sur la page Facebook du Réseau BIBLIO de la Côte-Nord, une première pour l’organisme.

« Ces prix visent à souligner l’apport exceptionnel des bibliothèques municipales pour leur communauté et la région, ainsi que des gens qui y œuvrent. Pour le Réseau BIBLIO de la Côte-Nord, il est nécessaire de rendre hommage à celles et ceux qui ont fait preuve d’habileté, de créativité, de professionnalisme et parfois même de résilience afin que la littérature demeure accessible pour tous, et en tout temps », mentionne Marie-Soleil Vigneault, directrice générale.

Pour cette 3e édition, des distinctions seront remises dans cinq catégories, soit Accueil, Animation, Innovation, Implication et en nouveauté, Marketing. Les bibliothèques des municipalités affiliées ou les partenaires officiels du Réseau BIBLIO de la Côte-Nord étaient automatiquement éligibles à un prix.

Les critères de sélection des finalistes étaient basés sur les échanges/discussions avec le personnel des bibliothèques, les bilans annuels d’activités et les interactions avec le milieu. Trois finalistes par catégorie ont été choisis.

Le nom des cinq lauréates d’un Prix reconnaissance sera donc annoncé lors de l’événement spécial. Le gala suivra l’assemblée générale annuelle (AGA) du CRSBP de la Côte-Nord, qui aura lieu dès 16 h (en présentiel à Sept-Îles ou par visioconférence, à la convenance des membres).

À la fin de l’AGA, le Réseau BIBLIO rendra hommage à Marie-Anne Morin (Godbout), Sylvie Perron (Chevery) et Pierrette Bureau (Baie-Trinité) pour leurs années de service en tant que responsable de leur bibliothèque.

Les finalistes 2022-2023 des Prix reconnaissance sont :

Catégorie Accueil

Bibliothèque Gilles Vigneault — Natashquan

Bibliothèque municipale de Franquelin

Bibliothèque Pierre-Boily — Longue-Rive

Catégorie Animation

Bibliothèque municipale des Bergeronnes

Bibliothèque municipale de Havre-Saint-Pierre

Bibliothèque de Pointe-aux-Outardes

Catégorie Implication

Thérèse Coquelin — Bibliothèque Gilles Vigneault — Natashquan

Josée St-Laurent — Bibliothèque municipale de Rivière-Saint-Jean

Sylvie Thériault — Bibliothèque municipale de Havre-Saint-Pierre

Catégorie Innovation

Bibliothèque municipale des Bergeronnes

Bibliothèque municipale de Havre-Saint-Pierre

Bibliothèque municipale de Pointe-Lebel

Catégorie Marketing

Bibliothèque municipale des Bergeronnes

Bibliothèque municipale de Godbout

Bibliothèque municipale de Havre-Saint-Pierre

« Il est important de souligner le rôle primordial des bibliothèques municipales auprès des citoyens. Depuis quelques années, les bibliothèques sont devenues bien plus que des lieux d’emprunts de livres. Elles sont des endroits privilégiés pour apprendre, rencontrer, échanger, et découvrir. Plusieurs municipalités croient fermement en l’importance de la culture et accordent une place de choix à leur bibliothèque. Les Prix reconnaissance permettent de les remercier et de rendre hommage à leur travail », conclut Annie Morin, présidente du conseil d’administration.