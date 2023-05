Happening des Arts de Tadoussac : une 2e édition qui promet

Plus d’une vingtaine de lieux de création et une foule d’activités attendent les participants de la 15e édition du Happening des Arts de Tadoussac. Photo Facebook

Le 10 et 11 juin, Tadoussac accueillera une fois de plus une trentaine d’artistes sur ses galeries, ses promenades, ses terrains et son parvis pour célébrer l’art en direct lors de la 2e édition du Happening des Arts.

Toutes les disciplines seront à l’honneur cette année. Du conte, de la poésie, du roman, de la danse, de la céramique, de la photographie, de la pyrogravure, de la sculpture, du textile, de la marqueterie et de la peinture.

Plus d’une vingtaine de lieux de création en direct se concentreront sur la promenade de la rue du Bord-de-l’eau, à l’Hôtel Tadoussac et le long de la rue des Pionniers.

Les panneaux poétiques de Mme Chose élisent cette année domicile dans le sentier de la Pointe-de-l’Islet, avec des extraits littéraires immersifs lors de la journée du dimanche.

Le festival cinématographique Regard de Chicoutimi revient également en formule plein-air lors de la soirée du samedi. Le festival international de court métrage installera un écran géant sur le terrain du Festival de la chanson de Tadoussac pour projeter la sélection de sa 27e programmation.

Pour agrémenter cette 2e édition, qui coïncide avec les 15 ans d’existence du Happening des Arts (anciennement Happening de peinture), plusieurs nouveautés se glissent dans la programmation.

Pour une toute première fois, le Happening des Arts présentera du théâtre interactif et musical pour les enfants de 5 ans et moins: le spectacle Les Trottinotes en Marionnettes sur le parvis de l’église Sainte-Croix lors de la première journée.

Grâce à un partenariat avec le magasin de matériel d’artiste DeSerres de Chicoutimi, un chapiteau créatif sera installé sur le terrain de l’Hôtel Tadoussac, face au fleuve.

L’artiste Dominique Dupuis sera présente durant les 2 jours au chapiteau, qui permettra au public de venir expérimenter avec la réalisation d’une œuvre collective.

L’événement prendra fin avec le traditionnel vernissage du dimanche à la salle Marie-Clarisse de l’Hôtel Tadoussac, où chaque artiste pourra présenter à tous l’œuvre créée au fil de la fin de semaine.