15 250 $ injectés dans l’économie locale à Sacré-Coeur

Frédéric Liévin, Laure Marandet et Fabien Drugeon d’Instinct Nomade, accompagnés de Marjorie Deschênes, Serge Deschênes et Guy Deschênes.

La Société de développement de Sacré-Cœur et la Société d’investissements Investra avaient convié le public à la remise des bourses Sacré-Cœur en croissance au restaurant Le Petit Bessan de la Ferme 5 Étoiles de Sacré-Cœur le 17 mai. Au total, ce sont 7 projets qui se sont vu remettre plus de 15 000 $ en bourses pour leur développement.

La soirée tenue dans la cabane à sucre de la Ferme 5 Étoiles, qui abrite maintenant le restaurant Le Petit Bessan, a réuni une vingtaine de curieux.

Marjorie Deschênes, directrice de la Société de développement de Sacré-Cœur (SDSC), a débuté l’animation de la soirée avec un court survol de l’implication du partenariat entre la SDSC et Investra.

« Le programme Sacré-Cœur en croissance, c’est un total de 63 500 $ que la compagnie Investra s’engage à verser dans le milieu depuis 2 ans », a-t-elle déclaré.

« Depuis sa mise en place en 2021, ce succès se traduit par une moyenne de 1 nouveau projet par mois. Ça représente au total 24 projets, 22 organismes et 31 entrepreneurs », a-t-elle ajouté.

« Pour nous, cet indice maison de niveau de dynamisme économique nous motive au quotidien à faire encore plus ensemble, et à être un acteur clé au service de notre milieu », de conclure la directrice.

Projets de tous horizons

Le photographe Sylvain Duprat et l’esthéticienne Séléna Gauthier n’ont pu assister à la soirée de remise de bourses. Ils ont respectivement reçu les sommes de 750 $ et de 1 000 $ pour le service de photographie, et l’opération du centre d’esthétique SG.

Frédéric Liévin, Laure Marandet et Fabien Drugeon, tous résidents de Sacré-Cœur, ont reçu 3 500 $ pour le démarrage de leur nouvelle entreprise Instinct Nomade.

Instinct Nomade organisera des randonnées à cheval d’une durée de quelques jours pour faire découvrir la région aux intéressés d’une toute nouvelle façon. « Les premiers clients sont attendus pour 2024 », a précisé Marjorie Deschênes.

« Le début de ce rêve-là a commencé ici, quand je suis arrivé à la Ferme 5 Étoiles en 1995 », a raconté Laure Marandet, l’une des instigatrices du projet.

De leur côté, Justin Gauthier et Corine Fraser ont tous deux reçu une somme de 3 000 $ pour la mise en marche du service d’entretien paysager Entretien JDG et une nouvelle clinique de kinésiologie qui ouvrira au centre du village.

Finalement, l’équipe de la Halte Gourdmande composée de Philippe Roy (absent), Pierre-Luc Savard, Isabelle Lévesque et Marie-Noëlle Lévesque a reçu 2 500 $ et 1 500 $ pour l’acquisition de l’établissement et la mise en place d’un service de traiteur.

Un engagement solide

Serge Deschênes, le président de la SDSC, a également adressé la parole aux convives pour témoigner de l’intérêt vigoureux de la SDSC pour le milieu entrepreneurial de la municipalité.

« Le plus important c’est vous, vous qui amenez des projets sur la table. Ça me fait tomber en bas de ma chaise à chaque fois de constater l’audace de nos entrepreneurs pour un petit village comme le nôtre », a-t-il témoigné avec satisfaction.

De suivre M. Guy Deschênes, le président de la société d’investissements Investra qui fait carburer Sacré-Cœur en croissance.

« Bravo d’être des modèles inspirants comme vous l’êtes. Bravo d’oser également », a-t-il déclaré au public.

« Nous sommes là pour vous écouter, et ça nous fait toujours plaisir de vous entendre », a-t-il ajouté.

« Sacré-Cœur en croissance c’est un levier qui est à leur disposition qui sert de mise de fonds dans leur projet. Ça leur envoie un signal qui est positif, car on croit en eux, et on prend action », a conclu Marjorie Deschênes.